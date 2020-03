The Magicians : la série se terminera à la fin de la saison 5

Le 16 Décembre 2015, SyFy lance une nouvelle série fantastique nommée The Magicians. Basé sur les romans de Lev Grossman, le show raconte l’histoire de Quentin Coldwater, qui découvre ses dons pour la magie. Il est alors admis à Brakebills, une université protégée du reste du monde qui forme de futurs magiciens. Il va alors découvrir un monde de lumière… Mais également d’ombre. Au cours des 5 saisons, la série a connu des fortunes diverses, en terme d’audience et de critiques. Saluée pour ses effets spéciaux, la série n’est pas réputée pour être un foudre de guerre créatif. Surtout, la série a pu connaître une mini-polémique avec le personnage de Julia, victime d’un viol mais qui a reçu des pouvoirs supplémentaires avec cet incident.

Bien qu’il soit attristé par cette décision, le co-showrunner a pu tweeter sa reconnaissance pour l’existence de ce show durant 4 ans.

Hello, Magicians. Sad news today. Getting to make this show, with a family that is both talented and kind, for a huge-hearted audience, has been one of the greatest privileges of my life. And a true example of epic cooperative magic. I just want to say: thank you. #TheMagicians https://t.co/iTdpqTCCP5

— Sera Gamble (@serathegamble) March 3, 2020