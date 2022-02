The Man Who Fell to Earth : un trailer pour la série avec Naomie Harris et Chiwetel Ejiofor

La série "The Man Who Fell to Earth", nouvelle adaptation du roman de science-fiction, se dévoile avec une premier bande-annonce. On retrouvera au casting Naomie Harris, Chiwetel Ejiofor ou encore Bill Nighy.

Nouvelle adaptation pour The Man Who Fell to Earth

À l'origine, L'Homme tombé du ciel (The Man Who Fell to Earth) est un roman de science-fiction de Walter Tevis publié en 1963. À la suite de quoi une première adaptation a vu le jour en 1976 réalisée par Nicolas Roeg. L'histoire présente un extraterrestre qui arrive sur Terre dans l'espoir de sauver son peuple dont la planète natale est en train de mourir. L'œuvre a également été rendue célèbre par la présence de David Bowie dans le film.

The Man Who Fell to Earth ©Showtime

Une nouvelle adaptation va donc voir le jour. Mais cette fois sous la forme d'une série. The Man Who Fell to Earth garde le même principe avec l'arrivée sur Terre d'un extraterrestre, incarné pour l'occasion par Chiwetel Ejiofor (qu'on verra aussi bientôt dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Il y rencontre d'abord Justin Falls, une femme qui peine à joindre les deux bouts avec sa fille, et jouée par Naomie Harris (Mourir peut attendre). L'arrivée de "Faraday" va évidemment changer sa vie.

La série arrivera le 24 avril

Showtime a dévoilé une première bande-annonce de la série. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la chaîne n'a pas lésiné sur les moyens. On nous présente rapidement la planète de Faraday et son peuple. Mais la vidéo se concentre avant tout sur ce qu'il se passe sur Terre et le rapport entre ces deux personnages. On sent d'ailleurs déjà pointer une forte émotion grâce à un touchant Chiwetel Ejiofor.

Le duo d'interprètes est notamment accompagné de Jimmi Simpson (Westworld) et de Bill Nighy. La série est prévue aux Etats-Unis le 24 avril sur Showtime. En France, rien n'a encore été annoncé. Mais on peut espérer que Canal+ sera le diffuseur. La chaîne ayant pour habitude de diffuser chez nous les séries Showtime.