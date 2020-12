The Mandalorian : avez-vous remarqué l'hommage à Dark Vador dans le dernier épisode ?

ATTENTION CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS ! Le dernier épisode de la saison 2 de « The Mandalorian » est sorti sur Disney +. Un dernier chapitre bourré de surprises et qui propose notamment l'apparition d'un personnage culte. Mais avez-vous remarqué cet hommage à Dark Vador et à « Rogue One » ?

The Mandalorian : une fin de saison en beauté

Sorti le 18 décembre dernier sur Disney +, le chapitre 16 de The Mandalorian a conquis les fans. Dernier épisode de la saison 2, cette conclusion réserve de sacrées surprises, et une apparition de taille. Évidemment, cet article contient d'énormes spoilers pour ceux qui n'ont pas encore vu le grand final de la série. Vous êtes prévenus... Dans ce dernier épisode, Din Djarin, accompagné de sa fidèle équipe, se met en quête de sauver Grogu des griffes de Moff Gideon. Une mission périlleuse, qu'il a menée à bien, avec l'aide d'un héros inattendu. En effet, dans ce dernier épisode, Luke Skywalker arrive in extremis pour sauver Baby Yoda des griffes d'une armée de Dark Troopers. La séquence met en scène le Jedi qui se fraye un chemin à travers une horde de droïdes pour atteindre Grogu.

Hommage à Dark Vador

Immédiatement, cette scène renvoie à Rogue One : A Star Wars Story et à la séquence finale du film. Tout dans la mise en scène rappelle ce passage devenu culte de Dark Vador. Une scène qui permet de créer une symétrie visuelle évidente. Mais également une connexion plus profonde entre le père et le fils. En effet, dans ce dernier épisode de The Mandalorian, Peyton Reed n'hésite pas à s'inspirer de la mise en scène de Gareth Edwards. Ce dernier a certainement offert la scène la plus iconique de Dark Vador de toute la franchise.

Cette séquence en question survient à la toute fin de Rogue One, quand le Sith monte à bord du vaisseau de la Princesse Leïa pour récupérer les plans de l'étoile noire. En plus de faire une connexion habile avec Un Nouvel Espoir, cette scène, très esthétique, offre un regard inédit sur Dark Vador. Ce dernier respire la puissance et assassine une faction de rebelles à grand coup de sabre laser et de Force. Une scène devenue culte pour sa beauté visuelle et sa violence inédite.

Rogue One - The Mandalorian ©LucasFilm

Dans The Mandalorian, Peyton Reed rend hommage à ce fameux instant de Rogue One. Il reprend une mise en scène très similaire. Luke détruit un groupe de droïdes avec la même violence que son père. Le décor est presque identique et la fougue est intacte, ce qui le rapproche des agissements de son paternel, récemment décédé. Encore dissimulé sous sa capuche, le Jedi rappelle ainsi l'agissement des Sith. Peyton Reed offre volontairement une mise en scène inquiétante et ambiguë pour introduire le personnage. Moff Gideon tente d'ailleurs de se suicider plutôt que de rencontrer Luke.

De plus, Luke utilise la Force d'une manière inattendue pour détruire le dernier droïde. Il l'écrase en effet de sa puissance, dans un accès de violence inédit. Et puis vient le dernier plan. Une photographie superbe pour mettre en scène le Jedi, sabre à la main, qui traverse un nuage de fumée. Une image qui rappelle évidemment Dark Vador activant son arme, lui aussi dans un nuage de fumée. Les deux scènes trouvent ainsi un lien unique et puissant, qui rappelle donc que les Jedi et les Sith ne sont parfois pas si différents...