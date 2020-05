The Mandalorian : Baby Yoda devient Teen Yoda dans une parodie hilarante

Alors qu'on attend avec impatience la saison 2 de "The Mandalorian", Baby Yoda continue de s'illustrer au travers de mèmes, détournements et parodies. Un court-métrage d'animation disponible sur Youtube concernant Baby Yoda l'imagine ainsi en adolescent.

Il semblerait que du côté de la chaîne YouTube AOK, on en ait eu assez du côté so cute de la petite créature verte de The Mandalorian. C'était en soi un tour de force de choisir cette figure et d'en faire un personnage aussi désarmant, avec le modèle de Yoda dont on ne s'est jamais demandé s'il était "mignon". Pour prendre le contrepied de l'adoration de Baby Yoda, AOK a ainsi diffusé un court-métrage animé, parodique et cynique, intitulé Teen Yoda. L'idée est aussi évidente que géniale : comment pourrait grandir Baby Yoda, et quel adolescent serait-il ?

"Boomer, OK"

D'une durée d'à peine plus de 3mn, la vidéo montre Teen Yoda et Din Djarin - qui a pris un certain embonpoint -, dont la cohabitation continue, mais dans un quotidien bien moins glorieux que celui de The Mandalorian. Baby Yoda a donc grandi et est devenu Teen Yoda. Un adolescent qui vape et qui est en rébellion contre son "père" d'adoption, qui joue avec ses amis dans un groupe de métal nommé "Sith Order", et arbore une mèche brune plaquée au front du meilleur effet ainsi qu'un piercing au nez. Il fallait oser casser l'image mignonne de Baby Yoda, autant dire que là elle est atomisée.

Présentée comme un sitcom, avec rires du public et punchlines en rafale, il faut bien admettre que cette version bien moins mignonne de Baby Yoda est très réussie. Avec la parole, inversée comme chez l'illustre Yoda "original", on a l'impression de découvrir un nouveau personnage de la même race, et imaginer que c'est Baby Yoda devenu adolescent est ainsi d'autant plus drôle. Inutile d'attendre un commentaire de Disney, qui goûte peu les détournements de ses créations, mais les auteurs de The Mandalorian peuvent être flattés par cet hommage très drôle et très réussi à leur Baby Yoda.