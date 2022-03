The Mandalorian : Bryce Dallas Howard réagit aux appels de Samuel L. Jackson pour jouer dans la série

Les fans réclament son retour depuis des années. Et ils ne sont pas les seuls. Le comédien Samuel L. Jackson a fait part de son désir d'apparaître dans la série "The Mandalorian". Il a même directement demandé à la comédienne et cinéaste Bryce Dallas Howard si elle pouvait lui donner un petit coup de pouce...

Bientôt le retour de Mace Windu ?

Avec la récente série The Mandalorian, et surtout l'apparition de Boba Fett, de nombreux fans ont commencé à spéculer sur le retour de Mace Windu dans l'univers Star Wars. Après tout, Boba Fett a encore un compte à régler avec l'ancien Jedi au sabre laser violet pour venger la mort de son père Jango Fett. Incarné par Samuel L. Jackson, Mace Windu est un personnage secondaire mais important de la prélogie Star Wars de George Lucas. Même s'il a peu de temps à l'écran, il a durablement marqué les esprits et le cœur des fans.

Mace Windu (Samuel L. Jackson) - Star Wars III : La Revanche des Sith ©LucasFilm

Mace Windu est même apparu dans le film et la série Star Wars : The Clone Wars, mais les fans attendent son grand retour en version live. Pourtant, le personnage est censé être mort. Mace Windu semble avoir perdu la vie dans Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, tué par Palpatine (grandement aidé par Anakin). Le célèbre Jedi se fait couper la main droite, et est défenestré d'un immeuble à Coruscant. Néanmoins, les fans doutent de son décès. Et ils ont peut-être raison. Après tout, il est montré, que ce soit dans les films ou les séries, qu'il faut plus qu'une simple chute pour tuer un Jedi ou un Sith. Dark Maul a survécu alors qu'il était particulièrement mal en point dans Star Wars, épisode I : La Menace fantôme et Palpatine est lui aussi revenu à la vie après sa chute dans Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi. Forcément, vu la puissance de Mace Windu, il y a de grandes chances pour que le personnage soit encore de la partie.

Samuel L. Jackson veut revenir

En tout cas, si Mace Windu est encore vivant, il y a de fortes probabilités pour que le personnage apparaisse dans une des futures saisons de The Mandalorian ou Le Livre de Boba Fett. En tout cas, le comédien Samuel L. Jackson est plus que partant pour revenir dans la toge du Jedi. Lui qui adore ce personnage, a récemment affirmé son désir de reprendre le sabre laser violet. Lors de l'enregistrement du podcast Happy Sad Confused, l'acteur a même révélé qu'il a demandé à la comédienne et réalisatrice Bryce Dallas Howard de l'intégrer à la saison 3 de The Mandalorian. En effet, cette dernière a déjà réalisé plusieurs épisodes du show. Les deux artistes ont récemment tourné un film ensemble : Argylle, le prochain long-métrage de Matthew Vaughn. Voici les propos de Samuel L. Jackson :

Je garde espoir pour le retour de Mace Windu, c'est certain. Il y a un truc avec les gens qui n'ont qu'une seule main et qui reviennent dans Star Wars. La seule personne à qui j'ai parlé de revenir, c'est Bryce Dallas Howard, parce que je viens de faire un film avec elle et qu'elle a réalisé des épisodes de The Mandalorian. Je lui ai demandé : 'Tu penses que tu pourrais rendre service à un frère ? Je veux dire, tu m’aimes bien non ?' Et elle m'a répondu : 'Je t'adore ! Tu es incroyable !' Alors, remettez-moi dedans, je suis prêt ! J'apprendrai à manier le sabre laser de la main gauche, arrangez-moi le coup.

Une remarque qui n'est visiblement pas passée inaperçue puisque Bryce Dallas Howard a retweeté l'extrait de l'entretien de Samuel L. Jackson. Sans pour autant dire si elle était partante pour soutenir le comédien pour le retour de Mace Windu... Une chose est sûre, cette déclaration risque d'affoler les fans !