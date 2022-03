The Mandalorian : Christopher Lloyd rejoint le casting de la saison 3

Le célèbre comédien Christopher Lloyd rejoint le casting de la saison 3 de « The Mandalorian » dans un rôle encore tenu secret. Après « Retour vers le futur », l'acteur rejoint donc une autre grande saga avec « Star Wars ».

The Mandalorian : ce qui a été fait de mieux en matière de Star Wars

En 2019, le cinéaste Jon Favreau dévoile aux yeux du monde The Mandalorian, la toute première série en live action issue de l'univers Star Wars. Porté par Pedro Pascal, le show rencontre un gros succès. Cette série, qui se concentre sur un personnage inédit à l'écran, un Mandalorien, permet de réconcilier les fans de l'univers Star Wars de la première heure, et ceux qui préfèrent les productions récentes de la licence. Face au succès de la première saison, LucasFilm et Disney se sont lancés dans la production d'une deuxième saison. Puis le Mandalorien est ensuite revenu dans Le Livre de Boba Fett, en attendant la sortie d'une troisième saison prochainement sur Disney+.

Christopher Lloyd rejoint le casting

En parlant de cette troisième saison, un comédien de grande classe vient de rejoindre le casting. En effet, Christopher Lloyd, célèbre, évidemment, pour être le visage du Doc dans la trilogie Retour vers le futur, aura un rôle dans la saison 3 de The Mandalorian. D'après The Hollywood Reporter, on ne connaît pas encore le rôle de Christopher Lloyd, mais ce dernier est présenté comme un guest dans la série.

Doc (Christopher Lloyd) - Retour vers le futur ©Universal Pictures

En plus de sa participation aux trois films Retour vers le futur, Christopher Lloyd est également apparu dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, dans la sitcom Taxi qui lui a donné davantage de notoriété, ou encore dans le rôle de l'Oncle Fétide dans les deux films La Famille Addams de Barry Sonnenfeld. Le comédien a également participé à la saga Star Trek en incarnant Kruge dans le troisième épisode sorti en 1984. Dernièrement, ses fans ont pu le retrouver dans Sin City : j'ai tué pour elle, dans Braquage à l'ancienne, dans Nobody ou encore dans le dernier film en date de George Clooney : The Tender Bar.

La troisième saison de The Mandalorian est actuellement en tournage, pour une sortie vraisemblablement courant 2022.