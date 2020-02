The Mandalorian : comment la voix de Baby Yoda a-t-elle été créée ?

Que vous regardiez ou non « The Mandalorian », vous n’avez pas pu échapper à l’irrésistible Baby Yoda. Son minois craquant et son caractère buté ont immédiatement conquis les fans… focus sur le travail sonore derrière ce bout de chou surpuissant.

On vous dévoile les secrets du personnage de série qui fait de l’ombre aux plus grands : on a nommé Baby Yoda.

Trop chou pour être vrai

Le « Child » de la série Disney + est partout : peluches, posters, vêtements… Tous apparus en un temps record. Une figurine grandeur nature de l’adorable personnage a déjà été conçue : pour 317 euros, vous pouvez accueillir chez vous un Yoda plus vrai que nature… Et la hype de la bestiole est si forte que le site a crashé sous l’afflux des internautes intéressés.

Star incontestée de la série The Mandalorian, Baby Yoda est le résultat d’un travail minutieux. Sa voix, aussi étrange qu’adorable, a été décortiquée par ses créateurs. Alors, comment ont-ils obtenu un résultat aussi craquant ? L’une des forces du personnage, c’est qu’il ne parle pas mais émet exclusivement des sons. David Acord, monteur son sur le film, a expliqué de quoi ces fameux gazouillis étaient constitués.

J’enregistrais des animaux dans la réserve sauvage à l’extérieur de San Diego. Et deux de ces animaux avaient ce timbre, ce ton très enfantin et mignon…

Le technicien va même plus loin et nous dévoile le nom des deux spécimens choisis : un renard à oreilles de chauve-souris de 14 ans, Acacia, et un nouveau-né Kinkajou, Kima – une sorte de petit singe assez mystérieux.

Un casse-tête sonore

Si ces deux créatures aussi étranges que mignonnes sont ainsi à l’origine de la voix de Yoda, elles ne sont pas les seules. Jon Favreau, le créateur et scénariste du show, voulait que l’ensemble soit tout de même plus humain : des bruits de bébés ont donc été associés à ceux précédemment évoqués.

Ainsi, les bruits animaliers sont désormais bien moins présents dans le mix final. Pour préciser, les sons d’enfants en bas âge sont plutôt utilisés lorsque Baby Yoda fait des caprices ou boude. Pour l’anecdote, Acord a même ajouté sa propre voix au mélange pour les sons plus articulés ou plus graves…

Le monteur son a en tout cas réalisé un travail remarquable : il a produit une équation au résultat empreint de mignonnerie qui a su faire chavirer les spectateurs (et nous avec).

Et si le manque de Baby Yoda est trop insupportable, réjouissez-vous : vous les retrouverez, Pedro Pascal et lui, dès octobre prochain !