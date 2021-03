The Mandalorian : des fans dépensent une fortune pour construire une réplique du Razor Crest

Quand on aime, on ne compte pas. L'adage se vérifie encore aujourd'hui avec des fans russes de Star Wars qui viennent de dépenser une somme folle pour construire une réplique grandeur nature du Razor Crest, le vaisseau du héros de "The Mandalorian."

The Mandalorian séduit les fans

The Mandalorian est un bel ajout à la franchise Star Wars. La première série live de l'histoire de la marque a fédéré du monde sur Disney+. L'histoire suit Din Djarin (Pedro Pascal), un chasseur de primes mandalorien qui se cherche une place dans la galaxie après l'apparition de la Nouvelle République. Sa rencontre avec l'enfant Grogu va lui donner un but. Voguant de planète en planète pour sauver celui que l'on surnomme "Baby Yoda", il peut plus ou moins compter sur le Razor Crest. Un vaisseau qui a des kilomètres au compteur et qui subit très généralement des dégâts. Malgré son aspect boîte de conserve, il a sauvé notre héros plus d'une fois.

Une réplique du Razor Crest à 10 000 dollars

On sait que l'univers créé par George Lucas rassemble une impressionnante armée de fans à travers le monde. Certains poussent même le bouchon loin en exprimant leur passion de manière ostentatoire. C'est le cas de ce petit groupe d'amis russes. Ils viennent de mettre au monde une réplique grandeur nature du Razor Crest. Le résultat est franchement très convaincant, comme on peut le voir sur des images fièrement affichées sur le compte Instagram du cosplayer Ayaal Fyodorov :

©Instagram de Ayaal Fyodorov

Pour parvenir à donner vie à ce Razor Crest, Fyodorov et ses amis ont dépensé un peu plus de 10 000 dollars. Une somme qui a pu être rassemblée notamment grâce à la vente de la voiture du principal concerné. C'est un engin qui mesure 14 mètres de long et plus d'une tonne qui a ainsi pu voir le jour. Le souci du détail a été poussé loin car même l'intérieur a été refait.

©Instagram de Ayaal Fyodorov