The Mandalorian : des fans réclament le départ de Gina Carano (Cara Dune)

Des récents tweets de Gina Carano la mettent dans une mauvaise posture, alors que l'Amérique est plus que jamais divisée. Les fans de "The Mandalorian" réclament auprès de Disney qu'elle n'apparaisse plus dans la série Star Wars. Mando va-t-il perdre son alliée Cara ?

Cara Dune, une héroïne badass et indomptable

La dure à cuir Cara Dune (Gina Carano) a fait son retour dans The Mandalorian lors de l'épisode 4 de la saison 2. Une présence qui n'est en rien une surprise, nous savions déjà que le personnage allait finir par se signaler après des débuts remarqués dans la précédente saison. Ancienne soldat de l'Alliance rebelle, elle a laissé derrière elle cette part de sa vie pour suivre sa propre voie. Elle peut être vue comme le pendant féminin de Mando, les deux étant de formidables guerriers. Leur alliance a d'ailleurs provoqué de grandes choses dans l'excellent épisode 4 de la première saison. Cara a fait sa place dans le coeur des fans, son côté badass ne pouvant difficilement la faire passer inaperçue lorsqu'elle entre en scène. Son interprète a un passé glorieux dans le MMA qui lui permet d'être très à l'aise quand il faut se battre à l'écran.

Des fans de The Mandalorian ne veulent plus de Gina Carano

Nous verrons quel rôle elle tiendra dans la suite des événements mais, pour l'heure, certains fans aimeraient juste qu'elle quitte la série. Une position qui n'a rien à voir avec son jeu d'actrice ou l'utilité de son personnage. Non, c'est la femme plus que l'actrice qui est visée. La raison ? Plusieurs tweets qui font polémique.

Elle rejoint cette frange de la population américaine qui pense que le gouvernement cache des choses et qui remet en cause l'élection de Joe Biden en clamant qu'une possible fraude a eu lieu pendant le comptage des votes. Les publications, qui sont arrivées au milieu du mois de novembre, tombent dans un climat où la sérénité n'est pas reine aux USA. Le pays reste touché grandement par le coronavirus et le discours complotiste de l'actrice ne plaît pas à certains fans de The Mandalorian. Le hashtag #FireGinaCarano a d'abord vu le jour sur Twitter pour mettre la pression sur Disney. En réponse, le hashtag #StandWithGinaCarano réclame qu'elle ne soit pas virée du show Star Wars. Cette bataille de tweets est à l'image de cette fracture aux USA, où deux camps s'affrontent sans cesse pour que leurs idées priment.

Comme d'autres avant elle, Gina Carano est confrontée au problème de l'expression de ses convictions en tant que personnalité publique. Les célébrités ont moins le droit de se tromper que les autres, car elles sont sous les feux de projecteur, avec des abonnés à foison et une devoir d'exemplarité qu'on veut leur confier. La contestation des fans a pour objectif de faire flancher Disney, qui est une entreprise avec une image familiale et qui veut à tout prix s'éviter les polémiques. On se souvient de l'épisode avec James Gunn. Le réalisateur derrière Les Gardiens de la Galaxie avait été viré quand d'anciens tweets douteux avaient refait surface. Le studio n'avait pas tardé à se séparer de lui pour se désolidariser de la polémique - l'ironie est que plusieurs mois après, il a été réengagé quand l'affaire s'était tassée.

Là, que ce soit Disney ou Lucasfilm, personne n'a encore réagi à la polémique. Un comportement qui laisse penser qu'aucune sanction ne sera prise contre Gina Carano. À moins que la décision de l'évacuer du show intervienne lors de la saison 3 actuellement en préparation.