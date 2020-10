The Mandalorian : Disney révèle de nouveaux posters de la saison 2

La très attendue saison 2 de "The Mandalorian" arrivera sur Disney+ le 30 octobre. L'occasion de découvrir de nouveaux posters qui mettent en valeur les 4 héros de la série.

The Mandalorian : du nouveau dans les étoiles

Quand le projet The Mandalorian arriva aux oreilles des fans, ce fut l'euphorie générale ! Quand la série fut enfin disponible sur Disney+, la Terre s'arrêta de tourner et une surprise énorme l'attendait : la série était une vraie réussite ! Après plusieurs déceptions liées aux derniers films, la série de science-fiction créée par Jon Favreau faisait enfin l'unanimité. La création d'un vrai fan pour les fans.

Se déroulant dans l'univers Star Wars, elle prend place entre les épisodes 6 et 7. On y suit un chasseur de primes mandalorien (Pedro Pascal) qui poursuit des missions dans toute la galaxie. Lors de sa dernière, on lui demande simplement de trouver et de ramener une créature. Il tombe alors sur un enfant de la même espèce que Yoda. Ceux qui le recherchaient sont des rebuts de l'Empire et le Mandalorien sent qu'ils veulent mettre la main sur lui pour de mauvaises raisons. Il s'enfuie donc avec l'enfant et découvre rapidement que la créature est spéciale.

La série a vraiment connu un succès retentissant qui s'est même ressenti jusque dans les nominations des Emmy awards. Elle en remportera 7 sur ses 15 nominations, principalement dans les catégories techniques. Bonne nouvelle, une saison 2 arrive très bientôt.

Du sable dans la mécanique

C'est en effet le 30 octobre que The Mandalorian reviendra sur le service de streaming de Disney. Pour fêter l'événement, la firme aux grandes oreilles a dévoilé quatre nouveaux posters des personnages principaux. Dans des tons ocres, on pourrait les croire dans une pyramide sablonneuse aux murs griffonnés de drôles d'inscriptions.

On retrouve donc d'abord le héros mandalorien. Cape sur le dos, casque sur la tête et son arme en main, il est déjà prêt à en découdre.

L'enfant, plus connu sous le surnom de "Baby Yoda", est plus mignon que jamais, même si ses yeux semblent un peu triste. Il faut dire que les aventures de la première saison n'ont pas été de tout repos pour le jeune homme de 50 ans. Véritable phénomène, il sera sans aucun doute la prochaine star des fêtes d'Halloween à venir.

Gina Carano incarnera à nouveau Cara Dune, un des personnages les plus badass à être apparu à la télévision ces dernières années.

Carl Weathers prête lui de nouveau sa lourde carrure à Greef Carga, l'homme à la tête de la guilde des chasseurs de primes.

Bien accompagné

Nos quatre héros seront rejoints par de nombreuses nouvelles têtes. Certains incarneront des personnages connus de la saga. Katee Sackhoff sera Bo-Katan Kryze, à qui elle prêtait sa voix dans Rebels et The Clone Wars. Rosario Dawson se glissera sous les traits de la très appréciée Ahsoka Tano, apprentie Jedi d'Anakin.

Temuera Morrison devrait quant à lui reprendre le rôle de Boba Fett. Il incarnait son père Jango Fett, dans Star Wars, épisode II : l'Attaque des clones. Timothy Olyphant fera lui ses premiers pas dans l'univers Star Wars dans le rôle de Cobb Vanth, un ancien esclave qui a acquis l'armure mandalorienne de Boba Fett. Le personnage figurait auparavant dans la trilogie de romans Star Wars : Riposte, sorti en 2016. Michael Biehn sera aussi présent dans le rôle d'un chasseur de primes.

La saison 2 de The Mandalorian sera diffusée dès le 30 octobre sur Disney+.