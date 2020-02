The Mandalorian : Disney tease des possibles spin-offs

Vous avez aimé ? Partagez :

Lancée en même temps que Disney+, la série The Mandalorian est la première pierre posée par le studio sur sa plateforme. L’univers Star Wars sera encore multiplement utilisé sur petit écran et on peut même s’attendre à voir débarquer des spin-offs à « The Mandalorian » !

Disney arrive toujours à étirer ou essorer tout ce qui lui appartient, et en particulier ses licences phares comme Marvel ou Star Wars. L’existence, maintenant, de Disney+, va les pousser à redoubler d’efforts pour profiter des titres qui ont fait sa gloire. On a déjà pu voir ce que ça donnait avec The Mandalorian, la série Star Wars qui se déroule après Le Retour du Jedi. En restant dans le même univers, mais sans convoquer des personnages déjà connus, ce programme était un premier gros coup pour la plateforme. C’est sans surprise qu’il a été prolongé pour une seconde saison, alors que deux autres séries dérivées des films vont voir le jour à l’avenir. Il y a celle sur Obi-Wan, qui racontera les aventure du jedi entre les épisodes 3 et 4 puis, il y a ce préquel à Rogue One sur le passé de Cassian. On se doute que Disney ne va pas se contenter de seulement 3 shows et que d’autres vont finir par émerger avec le temps.

The Mandalorian comme point de départ d’un plan plus grand ?

The Mandalorian pourrait servir de base afin de concevoir d’autres histoires. Si on en croit Bob Iger, président de Disney, de grandes choses sont à prévoir à la télévision. Lors de son apparition à la Walt Disney Company’s Fiscal First Quarter 2020 Financial Results Conference Call, il a laissé entendre que des possibles spin-offs tirés de la série pourraient voir le jour :

La priorité au cours des prochaines années est la télévision avec The Mandalorian saison 2 à venir en octobre, puis davantage de The Mandalorian par la suite, y compris avec la possibilité d’aller plus loin avec plus de personnages en les faisant prendre leur propre direction avec leur série.

C’est une petite bombe que vient de lâcher Iger puisqu’il n’aurait pas balancé ça sans que des discussions n’existent en interne. On peut donc très raisonnablement croire que The Mandalorian n’aura pas forcément beaucoup de saisons mais sera le point de départ de plusieurs aventures connectées. Par exemple, la charismatique et badass Cara pourrait donner envie au studio de lancer une série sur elle pour qu’on découvre son passé mais aussi ses aventures dans la galaxie. Il pourrait en être de même avec d’autres personnages qu’on ne connaît pas encore, ou avec Baby Yoda, la nouvelle mascotte du public ! On notera aussi que son discours annonce que la priorité est mise sur les séries, ce qui explique que les prochains films aient autant de mal à se mettre en place. On ne sait pas où tout ça va nous mener mais on a hâte d’en savoir plus !