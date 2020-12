The Mandalorian : et si "Baby Yoda" était l'Élu ?

L'épisode 5 de la saison 2 de « The Mandalorian » a fait de nombreuses révélations sur "Baby Yoda". De son nom à ses origines, Jon Favreau a lâché des indices sur ce personnage déjà culte. À tel point qu'on s'en vient à se poser une question : et si "Baby Yoda" était l'Élu de la prophétie ?

C'est quoi l'Élu ?

Cette histoire remonte à la prélogie Star Wars, quand, dans La Menace fantôme, Qui-Gon Jinn parle d'une mystérieuse prophétie. Celle d'un nouveau Jedi qui serait considéré comme « l'Élu ». Un favori chargé de ramener l’équilibre dans la Force. Alors, forcément, quand il tombe sur le jeune Anakin Skywalker, il est persuadé qu'il s'agit de ce fameux élu. Et malgré les réserves de l'Ordre des Jedi, Obi-Wan prend le jeune garçon en apprenti. Finalement, l'histoire vous la connaissez. Anakin passe du côté obscur, et tue tous ses anciens alliés. Et bien que son statut d'élu est évidemment remis en cause, d'une certaine façon, il ramène l’équilibre dans la Force. Parce que l'air de rien, après l'ordre 66, le nombre de Jedi et de Sith est beaucoup plus équilibré. Surtout que dans Le Retour du Jedi, Dark Vador prouve une ultime fois qu'il était finalement peut-être l'unique.

La Menace fantôme ©LucasFilm

Mais vient alors la postlogie et un nouveau personnage : Rey. Cette dernière devient une puissante chevalière Jedi. D'une certaine manière, elle peut aussi être considérée comme l'élue, puisque c'est elle qui met fin à l'avènement des Sith, et d'une certaine façon, vient elle aussi rééquilibrer la Force. Un choix scénaristique qui n'est d'ailleurs pas apprécié de tous et qui vient créer la discorde dans cette fameuse prophétie. Mais aujourd'hui, grâce (ou à cause) de The Mandalorian, une nouvelle théorie vient d'émerger. Et si l'élu, c'était "Baby Yoda" ?

"Baby Yoda" serait-il l'Élu ?

Après tout, pourquoi pas ? Le « jeune » Grogu était déjà présent au moment de la Guerre des Clones. La petite créature est extrêmement sensible à la Force et de nombreux éléments peuvent suggérer qu'il pourrait être l'élu. Un nouveau maître Jedi capable de réaliser la prophétie Star Wars.

The Mandalorian ©Disney +

Déjà, dans l'épisode 1 de la saison 1 de The Mandalorian, le client, interprété par Werner Herzog, affirme que "Baby Yoda" est âgé de cinquante ans. S'il s'agit bien de son véritable âge, cela signifie qu'il est né la même année que le précédent élu. Une connexion inattendue entre Gorgu et Anakin qui pourrait être prochainement développée.

De nombreux indices intrigants...

Ensuite, "Baby Yoda", comme Anakin, est capable de puiser dans les deux côtés de la Force. Celui de la lumière et celui du côté obscur. Dans la série The Clone Wars, Anakin rencontre des chevaliers Jedi ancestraux. Des entités supérieures appelées Fils, Fille et Père qui représentent respectivement le côté obscur, le côté clair, et l’équilibre entre les deux. Le Père demande à Anakin de le remplacer dans sa fonction, arguant qu'il est l'élu capable de rétablir la balance. Une situation qui prouve que l'ancien maître Jedi est capable de puiser dans les deux côtés de la Force, et que sans Palpatine, il aurait pu trouver l'harmonie parfaite entre bien et mal.

Et il se pourrait que Grogu ait les mêmes capacités. Après tout, le petit Jedi est capable d'utiliser les pouvoirs d’étranglement, caractéristiques du côté obscur de la Force. De plus, Ahsoka Tano souligne la peur et la colère de l'enfant. Elle refuse même de l'entraîner, relevant que ces sentiments sombres peuvent entraîner les meilleurs Jedi vers la pente du côté obscur. Et si la propre lutte intérieure entre bien et mal de "Baby Yoda" était l'apanage de l'élu ?

The Mandalorian ©Disney +

Autre indice, Ahsoka Tano insiste sur le grand potentiel de Grogu. Sans citer explicitement les midi-chloriens, elle y fait référence, affirmant qu'elle n'avait pas vu autant de Force chez quelqu'un depuis Yoda. Sans quantifier le taux de midi-chloriens dans le sang de la créature, cela signifie en tout cas le potentiel énorme du personnage. Ce qui est encore un indice que tend à confirmer que "Baby Yoda" pourrait être l'élu.

Enfin, dernier soupçon, il a été caché à la fin de la Guerre des Clones. Alors que l'Ordre 66 a entraîné la mort de nombreux Chevaliers Jedi, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler Grogu aux yeux du monde. Un indice supplémentaire qui prouve l'importance de l'enfant. Peut-être que Jon Favreau répondra à cette question, mais en tout cas, nous, on aime bien cette théorie. Et vous ?