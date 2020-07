The Mandalorian : Giancarlo Esposito donne de nouveaux détails sur la saison 2

Giancarlo Esposito sera arrivé tard dans la première saison de "The Mandalorian". Le méchant qu'il incarne, Moff Gideon, sera l'une des attractions de la future salve d'épisodes, armé de son Darksaber. L'acteur en dit plus sur ce qui nous attend en octobre prochain.

The Mandalorian, la série Star Wars qui régale

The Mandalorian s'intercale entre les épisodes 6 et 7, juste après la chute de l'Empire et avant que le Premier Ordre ne fasse son apparition. La série suit un chasseur de primes mandalorien réputé dans sa profession. Lorsqu'une mission lui fait rencontrer Baby Yoda, il tourne le dos à son employeur et cherche à protéger l'enfant. Dans sa fuite et ses aventures, il croisera autant des alliés que des ennemis. La première saison lancée pour inaugurer Disney+ a fait bonne impression. Lors du final, Giancarlo Esposito s'est montré en Moff Gideon. L'acteur devenu très populaire en Gus Fring dans Breaking Bad trouve un autre rôle de méchant qui sera développé dans la prochaine saison que l'on attend pour octobre 2020 sur la plateforme.

Giancarlo Esposito tease ses futures apparitions

Ce qui a marqué tout le monde, la dernière fois que Moff Gideon est apparu, c'est qu'il détienne le Darksaber. Une arme que les fans connaissent et qui n'avait jamais été employée au cinéma. Aperçue dans les séries animées The Clone Wars et Rebels, elle garde une sorte d'aura mystérieuse. L'acteur qui va manipuler le Darksaber en dit plus sur les révélations prévues à ce sujet :

Vous allez voir plus de Darksaber, il y aura des explications sur cette arme ancienne dans ce monde moderne, un monde effondré. D'où vient le sabre et comment est-il arrivé ici ? C'est la clé de cette seconde saison, qui va arriver tôt ou tard. C'est la clé du passé de Moff Gideon.

Que cet élément arrive maintenant dans un projet live est assez logique car le Darksaber est lié à la culture mandalorienne. Le premier membre de ce peuple a fait naître l'arme. Pendant des années, elle est passée entre les mains de différents personnages, dont Darth Maul. Dans Rebels, c'est Bo-Katan Kryze qui l'a eu en dernier. Ce qui a provoqué des rumeurs sur une possible apparition de ce personnage dans The Mandalorian mais rien n'est confirmé. Une hypothèse qui est possible sur le papier, la série animée se déroulant avant Un nouvel espoir. Mais est-ce que Bo-Katan Kryze l'a eu pendant tout ce temps jusqu'à ce que Moff Gideon s'en empare ? On a hâte de savoir le pourquoi du comment et d'assister à son affrontement avec Mando. Avant qu'il n'ait lieu, The Mandalorian sera l'un des sérieux candidats pour la prochaine édition des Emmy Award, avec 15 nominations.