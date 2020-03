The Mandalorian : Giancarlo Esposito (Moff Gideon) parle de la saison 2 et du Darksaber

Tardivement mis en évidence dans la première saison de "The Mandalorian", Moff Gideon s'impose comme le méchant principal des prochains épisodes. Son interprète, l'excellent Giancarlo Esposito, raconte ce qu'il faut en attendre et évoque son Darksaber.

Pendant quasiment tous les épisodes de la première saison de The Mandalorian, le héros incarné par Pedro Pascal naviguait dans l'espace, accomplissant des missions à droite et à gauche tout en protégeant Baby Yoda. Ce n'est qu'à la fin que les choses ont dégénéré, avec Moff Gideon qui est entré en action. S'il n'a pas encore vraiment montré ce qu'il avait dans le ventre, on a pu comprendre quand il a sorti son Darksaber qu'il n'était pas là pour blaguer. Le personnage est posé, on attend désormais qu'il agisse !

Comme tous les bons méchants qui se respectent et qui marquent les esprits, il possède une arme à part. Lors d'une interview pour Coming Soon, un journaliste a demandé à Giancarlo Esposito s'il se sentait prêt à l'utiliser et quelles étaient ses sensations :

Je suis prêt. Je suis définitivement prêt. Je voudrais dire que j'en ai détruit un certain nombre , et les accessoiristes m'ont dit : "Wow, vous avez tout donné."

Mais pourquoi ce sabre est-il si observé ? Dans la mythologie Star Wars, il appartient au tout premier Jedi mandalorien, connu aussi sous le nom de Tarte Vizsla. En sa possession, il est devenu chef des Mandaloriens. Au fil des générations et des histoires, le Darksaber a été en la possession de plusieurs autres personnages. On se demande alors comment un méchant comme Moff Gideon peut le détenir ! La saison 2 se chargera sûrement de répondre à cette interrogation.

The Mandalorian, "le western spatial ultime" ?

Giancarlo Esposito n'en dira pas plus sur le sujet en interview mais il prend le temps de teaser ce qui nous attend, en se montrant assez vague, pour ne rien gâcher :

Cette saison va être vraiment géniale. C'est le western spatial ultime, qui est tellement connecté à des choses que nous ne savons pas et que nous ne voyons pas. J'adore ce show. Je l'adore vraiment. Il est visionnaire à bien des égards et je suis heureux d'en faire partie.

On lui accorde que The Mandalorian a une capacité à nous faire explorer l'univers Star Wars avec cette sensation d'inédit. Même si on n'est pas dans la grande saga Skywalker avec des révélations dans tous les sens, on prend du plaisir devant ce programme parce qu'il se fraie son chemin avec une certaine modestie, en lorgnant vers le genre du western ou de ces histoires dignes de magazines pulp.

La seconde saison a achevé sa production et sortira sur Disney+ en octobre prochain, à une date encore indéfinie.