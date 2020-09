The Mandalorian : Giancarlo Esposito tease les saisons 3 et 4

Après le succès de sa première saison, "The Mandalorian" reviendra pour une deuxième sur Disney+ dès le 30 octobre. Giancarlo Esposito, qui y joue Moff Gideon, s'est confié sur les saisons à venir.

The Mandalorian : la piste aux étoiles

The Mandalorian est une série de science-fiction créée par Jon Favreau. Se déroulant dans l'univers Star Wars, elle prend place entre les épisodes 6 et 7. On y suit un chasseur de primes mandalorien (Pedro Pascal) qui poursuit des missions dans toute la galaxie. Lors de sa dernière, on lui demande simplement de trouver et de ramener une créature. Il tombe alors sur un enfant de la même espèce que Yoda. Ceux qui le recherchaient sont des rebuts de l'Empire et le Mandalorien sent qu'ils veulent mettre la main sur lui pour de mauvaises raisons. Il s'enfuie donc avec l'enfant et découvre rapidement que la créature est spéciale.

ATTENTION, la suite de l'article contient des spoilers sur la saison 2.

Le choc des saisons

A la fin de la première saison émergeait celui qui sera le grand méchant de la prochaine saison : Moff Gideon, incarné par Giancarlo Esposito. Alors que son vaisseau s'écrasait à la fin du dernier épisode, on découvrait qu'il possédait un sabre laser à la lame noir. De quoi faire frissonner les fans de la saga pour quelques mois, tellement ce dernier est rare !

Dans une récente interview avec nos confrères de People, l'acteur a donné de nouveaux détails sur l'avenir de la série Star Wars en confirmant apparemment les plans potentiels pour les saisons 3 et 4. Il confie que la deuxième saison sera très intéressante car nous allons commencer à découvrir les vrais pouvoirs de l’enfant, et son importance. Nous découvrirons également les origines du Darksaber que Moff Gideon possède et comment cela s'inscrit dans l’histoire précédente de Star Wars liée à The Clone Wars et à d’autres séries.

Esposito parle même déjà des saisons à suivre... Qui ne sont pas encore commandées officiellement. Ayant conscience de l'immensité de l'univers et des explorations possibles, il trouve que la saison 2 jette les bases de la profondeur et de l'ampleur qui vont s'inviter dans la saison 3 et la saison 4. Ce sera vraiment dans celles-là que nous commencerons à avoir des réponses.

Plus qu'une simple histoire parallèle, il semblerait donc que la destiné du Mandalorien soit liée à celle de la mythologie étendue de l'univers Star Wars. Et si la première saison semblait faire table rase de la guerre entre les Jedi et les Sith, il faut croire que cette dernière est finalement loin d'être finie !

Des renforts au casting

On sait donc depuis la fin de la saison 1 que Pedro Pascal aura pour principal adversaire Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dans la suite. Baby Yoda sera lui aussi toujours présent. Le ton et l'ambiance ne changeront pas, The Mandalorian capitulant sur ce qui fait déjà son charme. Cette saison accueillera néanmoins plusieurs nouveaux personnages, y compris certains qui sont déjà apparus dans la galaxie. Katee Sackhoff incarnera Bo-Katan Kryze, à qui elle prêtait sa voix dans Rebels et The Clone Wars. Rosario Dawson se glissera sous les traits de la très appréciée Ahsoka Tano, apprentie Jedi d'Anakin. Temuera Morrison devrait reprendre le rôle de Boba Fett. Enfin, Michael Biehn et Timothy Olyphant seront au casting dans des rôles pour l'instant tenus secrets.

La saison 2 de The Mandalorian sera diffusée dès le 30 octobre sur Disney +.