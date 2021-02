The Mandalorian : Gina Carano revient sur son licenciement de la série

Tout ne pouvait pas aller parfaitement bien pour "The Mandalorian". Succès monstrueux depuis sa diffusion sur Disney+ en 2019, elle fait toutefois l'objet d'une mini-polémique ces derniers jours : le renvoi de Gina Carano. Virée de la série pour ses tweets complotistes, l'actrice a choisi de contre-attaquer en répondant à ses détracteurs et en les informant de ses futurs projets...

Gloire et décadence d'une star

Le succès de The Mandalorian n'est pas seulement dû au charisme de Mando et à la bouille si mignonne de Baby Yoda. Il est aussi le fruit d'un univers parfaitement construit et de personnages secondaires développés. Ainsi, parmi eux, on retrouvait Cara Dune, une shocktrooper de l'Alliance Rebelle devenue mercenaire. Ce personnage féminin badass était interprété par une actrice forte en physique et en verbe : Gina Carano.

En effet, avant d'avoir joué dans The Mandalorian et dans d'autres rôles musclés au sein de Fast & Furious 6 ou encore Deadpool, l'actrice fut championne de MMA et pratiquante aguerrie du Muay-thaï. Devant un tel CV, Lucasfilm ne s'est donc pas fait prier pour lui offrir un rôle important dans la nouvelle série Star Wars en 2019. Un rôle qui lui allait comme un gant, et qui l'a rendu populaire auprès des fans. En effet, un spin-off de The Mandalorian était même à l'étude, avec en son centre le personnage de Cara Dune.

Cara Dune (Gina Carano) - The Mandalorian ©Lucasfilm

Malheureusement, la star s'est également signalée ces derniers mois pour ses publications controversées sur les réseaux sociaux. En effet, dans un contexte socio-politique difficile où la crise sanitaire et les déclarations de plus en plus outrageuses de l'ancien Président Donald Trump font rage, Gina a d'abord exprimé son refus de porter le masque malgré la pandémie. Puis, lors des élections américaines, elle en a rajouté une couche en affirmant que les votes étaient truqués. Néanmoins, le tweet de trop est arrivé lorsqu'elle a fait une comparaison hasardeuse entre les électeurs républicains pro-Trump et les Juifs durant la Shoah. C'en était trop pour Lucasfilm qui, déjà mis sous pression par une partie des internautes suite aux anciens posts complotistes et transphobes publiés par l'actrice, a dû sanctionner la faute.

Plus libre que jamais, avec des nouveaux projets

Gina Carano est donc renvoyée de The Mandalorian. En outre, Disney+ est allée plus loin en retirant du marché les figurines de Cara Dune. Des décisions certes compréhensibles, mais qui ont provoqué l'ire d'une partie des fans qui réclament le retour de l'actrice via une pétition. Si on ignore encore l'avenir du personnage qu'elle a incarné durant 2 saisons (disparition ? recast ?), Gina Carano a toutefois répliqué. En effet, elle a exprimé sur Instagram un long message qui faisait suite à un entretien réalisé avec le magazine Deadline :

Comme elle le stipule en légende de son post :

J'aimerais vous remercier du plus profond de mon cœur pour l'amour que j'ai reçu durant ces dernières 24 heures. Je ne serais pas là sans votre soutien. Merci à The Daily Wire et Ben Shapiro de m'aider à réaliser l'un de mes rêves : développer et de produire mon propre film. J'ai beaucoup pleuré et mes prières ont été entendues. J'envoie un message direct d'espoir à ceux qui vivent dans la peur d'être rayée de la carte par une foule totalitaire. Je commence tout juste à utiliser ma voix, qui est désormais plus libre que jamais. Et j'espère inspirer d'autres personnes pour en faire autant. Ils ne peuvent pas nous annuler si on ne les laisse pas faire. Restons ensemble. Je suis à vos côtés.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, The Daily Wire est un média très conservateur géré par un homme qui l'est tout autant : Ben Shapiro. Par conséquent, Gina Carano devrait ne pas en avoir fini de sitôt avec les polémiques. Surtout, elle compte bien se signaler comme un des nouveaux visages combattant fièrement la "cancel culture", pratique qui consiste à ostraciser les personnalités publiques accusées de comportements perçus comme problématiques.