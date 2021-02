The Mandalorian : Gina Carano virée de la série après les polémiques sur ses réseaux sociaux

Lucasfilm a décidé de se désolidariser de Gina Carano qui n'apparaîtra donc plus dans "The Mandalorian", dans laquelle elle interprétait Cara Dune.

The Mandalorian : une galaxie de personnages forts

The Mandalorian, c'est la grosse réussite de Disney Plus et un coup de maître que l'on doit à Jon Favreau. En seulement quelques épisodes, il a réussi à créer une toute nouvelle mythologie Star Wars et des personnages totalement inédits qui s'insèrent avec fluidité dans un monde aux contours déjà connus de tous.

Nous avons bien sûr le héros taciturne incarné par Pedro Pascal. Il y a également le désormais culte Grogu, plus communément référé en tant que Baby Yoda. Dans leurs aventures, ils sont secondés par plusieurs personnages, dont Cara Dune, interprétée par Gina Carano. L'ancienne championne de MMA a les épaules assez larges pour donner corps à cette ancienne shocktrooper de la Nouvelle République devenue mercenaire.

The Mandalorian ©Lucasfilm

Son personnage badass a beaucoup plu aux fans et Lucasfilm a même commencé à réfléchir à lui offrir son propre show. Dans la saison 2, Dune devenait marshal, ce qui pouvait être un bon début pour lancer une nouvelle aventure.

Nous savons aujourd'hui que ce show spin-off de The Mandalorian ne verra jamais le jour, Carano étant définitivement écartée de toutes les productions de Lucasfilm.

Une histoire de perte de réseau

C'est en effet par le biais d'un communiqué que l'ancienne société de George Lucas a annoncé que "Gina Carano n'est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n'est pas prévu qu'elle le soit à l'avenir." Le texte en donne également la cause, pointant du doigt que "ses messages sur les réseaux sociaux dénigrant des personnes selon leur religion ou leur culture sont odieux et inacceptables.".

The Mandalorian ©Lucasfilm

L'actrice est en effet dans la tourmente depuis de nombreux mois à cause de messages qu'elle a publiés sur ses réseaux sociaux. Tout a commencé avec ses incitations à ne pas porter de masques malgré la pandémie. Lors de l'élection présidentielle en Joe Biden et Donald Trump, elle a également soutenu la thèse de ce dernier qui assurait que le scrutin était truqué. La cerise sur le droïde pour Lucasfilm fut quand elle compara le fait d'être républicain aujourd’hui à la situation des Juifs au temps de l'Allemagne nazie, mettant en parallèle leurs persécutions.

Les détracteurs de l'actrice avaient lancé à ce moment-là le hashtag #FireGinaCarano (virez Gina Carano) pour faire pression sur la production. Une façon de montrer qu'une partie de la communauté des amoureux de Star Wars n'adhérait pas aux idées de l'actrice. Comme toujours dans ces cas-là, une autre faction des fans de la fiction ont pris sa défense en partageant massivement les contre-hashtag #StandWithGinaCarano (Soutien à Gina Carano) et #CancelDisneyPlus (supprimer Disney+).

Une carrière terminée ?

Évincée des productions Lucasfilm, Gina Carano a vu ses soutiens petit à petit s’étioler autour d'elle. C'est d'abord son responsable des relations publiques qui a jeté l'éponge devant les sorties polémiques de sa cliente. Hier, c'est l'agence artistique UTA qui la représentait qui a décidé de mettre fin à leur contrat avec l'actrice. S'il est sûr qu'elle ne reviendra pas dans The Mandalorian, la comédienne va avoir également du mal à retrouver des rôles au cinéma et à la télévision. En ce début 2021, rien ne fait plus peur aux studios qu'une polémique.

En communication, il était un temps de coutume de dire que "toute publicité est de la bonne publicité.". Le cas Gina Carano montre bien que cette époque semble définitivement révolue.