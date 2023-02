The Mandalorian : Jon Favreau ne sait pas comment finir la série

Jon Favreau, le créateur de "The Mandalorian" portée par Pedro Pascal, n'a pas l'intention d'arrêter tout de suite la série Star Wars disponible sur Disney+.

The Mandalorian, la réussite de Disney+

Depuis que Disney a racheté Lucasfilm et donc la licence Star Wars, les productions issues de l'univers de George Lucas n'ont pas souvent convaincu. Néanmoins, avec la série The Mandalorian, le studio semble avoir trouvé la bonne recette. Même si l'écriture du show est assez laborieuse et pleine de facilités, le public a été conquis. La classe de Pedro Pascal qui en impose sous son masque, et la présence de l'adorable Grogu (un temps surnommé Bébé Yoda) y sont certainement pour beaucoup. Mais au-delà de cela, il faut bien avouer que la création de Jon Favreau se tient bien. Et sa popularité n'a clairement pas encore été égalée par les autres séries live.

On aura donc droit à une troisième saison de The Mandalorian à partir du 1er mars sur Disney+. Mais le show n'est pas près de s'arrêter puisqu'une saison 4 a déjà été officialisée. De plus, Jon Favreau s'est récemment exprimé sur la fin de la série, qui ne semble pas être pour tout de suite.

Jon Favreau ne pense pas à la fin

Répondant aux questions de Total Film, le créateur a expliqué qu'il n'avait aucune idée de la manière dont allait se terminer The Mandalorian car il n'a pas de point précis sur la manière dont il voudrait conclure le show.

(S'il a une fin en tête ?) Non, je n'en ai pas. Je pense que ce qui est beau dans tout ça c'est qu'il s'agit d'un chapitre au milieu d'une plus grande histoire. Et même si avec le temps il y aura une résolution pour chacun des personnages, en prenant en compte leur place dans une intrigue plus large, ce n'est pas comme si on était en train de construire un final que j'aurais en tête. Au contraire.

Pedro Pascal - The Mandalorian ©Disney+

L'auteur précise qu'il apprécie particulièrement que cette histoire et ces personnages puissent continuer de se décliner pendant encore longtemps. C'est au fond un peu à l'image de ce qui peut poser problème avec The Mandalorian, qui parfois ne semble pas suivre une vraie ligne directrice avec des épisodes qui n'ont pas une réelle utilité pour une intrigue globale.

Il n'est également jamais rassurant qu'un auteur admette ne pas savoir où il veut aller. Mais c'est un moyen ici de faire comprendre que le show ne devrait pas se conclure avant un moment. Au moins pas avec la saison 4 puisque Jon Favreau l'a déjà écrite.