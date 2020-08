The Mandalorian : la saison 3 en danger à cause du Covid ?

La pandémie de Covid-19 a mis Hollywood à ses pieds, stoppant net la production de films et de séries. Jon Favreau donne des nouvelles de la prochaine saison de “The Mandalorian”, la série live Star Wars diffusée sur Disney+.

The Mandalorian, bébé légitime d’un univers éloigné

Début 2018, Jon Favreau (Iron Man) annonce qu’il va créer, écrire et produire la première série en live de l’univers Star Wars. Cette dernière est destinée au service de streaming Disney+ et disponible pour le lancement en 2020. Intitulée The Mandalorian, elle se déroule après les événements du Retour du Jedi. L’Empire n’est plus, la Nouvelle République a vaincu et un semblant de calme traverse la galaxie. On y suit le personnage du Mandalorien (Pedro Pascal), un chasseur de primes réputé, qui accepte une mission de sauvetage. Il doit ramener une créature de 50 ans à un groupe qui ressemble - leurs armures de stormtrooper étant un sacré indice - à un résidu de la bande de Dark Vador. Sans scrupule, Mando accepte et part à l’autre bout du monde trouver sa proie.

Arrivé sur place, après un combat âpre et à l’aide du robot IG-11 (Taika Waititi), il découvre que la créature tant convoitée est un bébé de la race de Yoda. Après avoir ramené l’enfant à son client, il comprend rapidement que le petit bonhomme vert va finir sur une table d’opération découpé au scalpel. Dans une geste plein de bravoure, le Mandalorien sauve l’enfant et se donne à lui-même la mission de le protéger. Il sent bien que la créature est unique et qu’entre de mauvaises mains, le pire pourrait arriver.

Avec un budget de 100 millions de dollars pour les 8 épisodes, la série est une vraie réussite visuelle. L’ambiance western donne un nouveau souffle au genre. L’histoire, sans être extraordinaire de bout en bout, se développe assez pour créer un univers singulier, peuplé de personnages attachants. En ce sens, Kuiil, à qui Nick Nolte prête sa voix, en est le plus bel exemple.

Covid et plateaux de tournage

Le virus a mis en pause la production pendant plusieurs mois, le danger de propagation étant trop important. Pourtant, les tournages reprennent peu à peu avec de nouvelles normes sanitaires à respecter. Jon Favreau, interrogé par nos confrères du Hollywood Reporter, a donné des nouvelles de la saison 3 et sa production prochaine. Le producteur a tenu à rassurer les fans en rapportant que la façon même de produire The Mandalorian était propice à un tournage dans le respect des règles anti-covid. Le set (un grand plateau semi-circulaire entouré d’écrans qui projettent des images en 3D) permet en effet de limiter la présence humaine sur place. De plus, ceux qui contrôlent les écrans le font à distance. L’équipe autour de la caméra sera également limitée, même chose lors des tournages en extérieur.

Favreau rappelle enfin que lui et sa team utilisent de nombreux outils de réalité virtuelle pour leurs discussions, leurs repérages et leurs storyboards. Un procédé qu’il avait déjà utilisé sur Le Roi Lion et Le Livre de la jungle.

La saison 3 ne devrait donc pas connaître de retard. Sa sortie se fera a priori pour la fin de l’année prochaine. Le plus drôle dans l’histoire, c’est que Disney ne l’a toujours pas officialisée. Au vu du succès du show, on ne se fait pas trop de soucis pour que l’annonce soit faite rapidement. La saison 2, quant à elle, sera diffusée sur Disney+ en octobre.