The Mandalorian : la saison 3 ne sera pas pour 2021

Avec la scène post-générique du final de la saison 2 et l'annonce d'un spin-off sur Boba Fett, nous avions quelques doutes au sujet de la sortie des prochains épisodes de "The Mandalorian". Ils ne devraient pas arriver l'année prochaine sur Disney+ mais en 2022.

The Mandalorian : une saison 3 et des spin-offs

The Mandalorian a débuté avec la rencontre entre Din Djarin et "Baby Yoda". Depuis le début de la série, il consacre son temps à le protéger, se mettant souvent dans des situations complexes. L'intrigue a évolué dans la saison 2, jusqu'à aboutir à une séparation. Grogu a été confié à Luke et Mando se retrouve en possession du Darksaber. On n'a pas attendu ce final pour savoir qu'une troisième saison allait voir le jour.

La surprise aura été de découvrir dans la scène post-générique qu'un autre spin-off était officialisé, en plus d'Ahsoka et de Rangers of the New Republic. Le Livre de Boba Fett est une création qui a été annoncée pour décembre 2021. Date à laquelle on pensait voir la saison 3 de The Mandalorian. Il y aura donc eu un doute pendant un moment. Cette nouvelle série allait-elle remplacer l'autre ? Aurons-nous deux programmes diffusés en même temps ?

The Mandalorian ©Disney+

Patience pour la saison 3

Tout s'est décanté avec enfin des informations officielles. Le Livre de Boba Fett ne va pas se muer en troisième saison de The Mandalorian, rassurez-vous. Cette série va se placer dans la continuité du retour du personnage, racontant ce qu'il advient de lui maintenant qu'il s'est emparé du trône de Jabba sur Tatooine. Ce projet va remplacer le long-métrage dont on a parlé pendant un moment et qui n'aura jamais vu le jour.

Quant à The Mandalorian, une saison 3 reste plus que jamais prévue mais il va falloir patienter plus d'un an cette fois. Lors de l'Investor Day de Disney, Kathleen Kennedy avait annoncé qu'un nouveau chapitre allait sortir en décembre. Elle parlait en fait de Le Livre de Boba Fett, sans pouvoir nous le préciser car la surprise devait être conservée pour la diffusion du final. En résumé, le tournage de Le Livre de Boba Fett est la priorité. L'équipe va s'y mettre prochainement et sera dans les temps pour une sortie en décembre 2021. Jon Favreau a précisé que le tournage de la prochaine saison de The Mandalorian ne se fera quand l'autre sera terminé. Ce qui veut dire qu'elle sortira quelque part en 2022, sans que l'on puisse déterminer exactement quand.