The Mandalorian : la série a utilisé des effets visuels du premier film Star Wars

La société d’effets spéciaux ILM, partenaire historique de la saga Star Wars, et qui a assuré les effets spéciaux de « The Mandalorian », a eu la bonne idée de fouiller dans ses archives pour créer l’univers de « The Mandalorian », reprenant des éléments conçus pour « Star Wars : Un nouvel espoir ».

The Mandalorian a été un des grands succès de 2019, pour plusieurs raisons. Un personnage réussi, un univers Star Wars qui a plu aux fans historiques et aux nouveaux, des références à foison, et puis Baby Yoda, à lui seul une raison suffisante pour un large public ! La plateforme Disney + s’en frotte les mains puisque The Mandalorian était son produit d’appel à son lancement, et grâce à ce programme la pêche aux abonnés a été fructueuse. Et si le show sur ce chasseur de primes légendaire a eu autant de succès, il le doit aussi à un gros travail d’ILM, la société d’effets spéciaux créée par George Lucas en 1975. Celle-ci a en effet ressorti de ses cartons des éléments utilisés pour le premier film Star Wars sorti en 1977, Un nouvel espoir.

The Mandalorian, du Star Wars « old school »

Dans une interview donnée à ICG Magazine, le superviseur des effets spéciaux Richard Bluff a expliqué comment ILM avait utilisé la technologie d’aujourd’hui et des éléments du Star Wars original pour créer une « plus grande connexion. »

Il y a un énorme nombre d’éléments qui ont été filmés pour les précédents films Star Wars, nous avons donc tiré parti au maximum des archives d’ILM.

Ainsi, plutôt que de fabriquer des nouveaux « fonds » ou autres éléments de décors propres à Star Wars, ILM a ressorti les vieilles casseroles – dans lesquelles on fait donc les meilleures soupes…

Quand Mando vole vers Tatooine, on voit le « matte painting » [décor peint sur une surface plane dans laquelle on intègre des scènes filmées, ndlr] utilisé dans Un nouvel espoir.

Ainsi, pour la scène où Mando voit les Banthas dans l’épisode 5, plutôt que de recréer les créatures à partir de rien, Richard Bluff et ILM ont eu l’idée de reprendre des images travaillées par la production du film de 1977. Même opération avec le personnage de Mos Eisley.

La raison pour laquelle les fans ont tout de suite aimé The Mandalorian est que l’univers classique de la saga Star Wars a donc été véritablement intégré à l’univers de la série, grâce à l’utilisation d’archives. En sera-t-il de même pour la saison 2, prévue pour octobre 2020 ?