The Mandalorian : la série Star Wars aura une saison 3

C'est à ce jour le plus gros tube de sa plateforme Disney+ et Disney compte dessus pour un petit moment. La série "The Mandalorian" a encore de beaux jours devant elle puisqu'on apprend qu'une troisième saison serait déjà en préparation alors que la seconde n'est pas encore disponible.

Disney n'avait pas un grand nombre de solutions pour lancer avec efficacité Disney+, son service de SVOD. Il fallait miser sur une grosse marque détenue pour offrir au moins un programme exclusif qui allait créer l'événement. Ça aurait pu être Marvel mais ça été Star Wars, avec la série The Mandalorian. Elle a ainsi introduit dans ce grand univers le personnage de Mando, un chasseur de primes solitaire qui se retrouve impliqué dans une mission qui va changer son existence. Lorsqu'il tombe sur Baby Yoda et refuse de le ramener ou de la tuer, il devient alors son gardien. Et ceux qui aimeraient mettre la main dessus sont redoutables. Au fil des épisodes, la relation entre ces deux personnages s'est construite et on a pu découvrir d'autres recoins de la galaxie. Il est tout à fait correct de parler de réussite pour The Mandalorian, qui accueillera une autre saison. Son tournage a déjà eu lieu avant la crise du coronavirus et elle devrait normalement arriver en octobre prochain si aucun changement n'a lieu entre temps. C'est avec grand plaisir qu'on accueillera ces nouveaux épisodes, avec un méchant - à savoir Moff Gideon - qui va enfin prendre une place importante dans les événements. Durant la saison 1, il était dans l'ombre, jusqu'à une apparition remarquée à la fin. Baby Yoda, évidemment, sera toujours le principal centre d'intérêt, quand la badass Cara continuera d'être une alliée de poids pour Mando. Une saison 3 de The Mandalorian dans les tuyaux Nous ne savons pas encore précisément ce que l'intrigue va raconter mais il est désormais assuré qu'une autre saison verra ensuite le jour. En effet, comme le rapporte Variety, le créateur Jon Favreau travaille sur le scénario de cette suite et le département des concept arts est sur le coup depuis quelques temps pour matérialiser ses premières idées. Rien de surprenant dans le fond, la série a le potentiel pour continuer d'être un gros morceau du catalogue pendant un petit moment. Contrairement à Marvel, seules deux autres séries Star Wars sont en préparation et en attendant de trouver de nouvelles idées, miser sur ce qui fonctionne est une valeur sûre. Avec ce rythme, c'est vers une saison de The Mandalorian par année que l'on se dirige mais reste à déterminer pendant combien de temps ça va être le cas.