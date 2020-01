The Mandalorian : le vrai nom de Baby Yoda bientôt révélé ?

Vous avez aimé ? Partagez :

La série Star Wars de Disney+, « The Mandalorian », a dévoilé durant sa première saison la créature Baby Yoda. Mais après le dernier épisode, on attend toujours d’en savoir plus, notamment son nom, qui devrait bientôt être révélé par Jon Favreau.

Voilà plusieurs jours que la saison 1 de The Mandalorian a pris fin. En l’espace de huit épisodes la série Star Wars disponible sur Disney+ a introduit de nombreux personnages, tout en se focalisant sur son héros Mando. Mais ce dernier s’est vite fait voler la vedette par une créature secondaire surnommée par tous Baby Yoda. On le rappelle, avant que vous hurliez à l’hérésie, on sait bien qu’il ne s’agit pas de Yoda enfant ni de sa progéniture, mais d’une créature de la même espèce puisque la série se déroule après la mort du maître Jedi. Ce surnom vient simplement du fait que les informations sur Yoda, ses origines et son espèce sont minimes.

Baby Yoda a un vrai nom

Ainsi, on s’attendait à ce que la fin de la saison nous permette d’en apprendre davantage sur Baby Yoda. Mais non. Rien, si ce n’est une nouvelle idée de sa puissance. On pourrait alors se dire que les scénaristes n’ont juste rien trouvé à inventer et qu’il n’a pour but que de vendre des produits dérivés. C’était sans compter sur Taika Waititi pour faire taire les mauvaises langues (comme nous).

Un journaliste du New York Time a profité de la présence aux Golden Globes du réalisateur, qui interprète IG-11 dans la série, pour l’interroger sur ce fameux Baby Yoda. Il nous partage sur Twitter sa réponse :

I also asked Taika about Baby Yoda, since he directed the MANDALORIAN finale. “He’s not named Baby Yoda!” Taika insisted. There is a name yet to be revealed, and Taika knows it but won’t hint. “I’ll wait for Favreau to give that away.” — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 6, 2020

Dans sa réponse, Taika Waititi en remet une couche : « il ne s’appelle pas Baby Yoda !« . D’après lui, la créature a bien un nom qui sera prochainement révélé. Mais ne comptez pas sur lui pour vous le dévoiler. Il laissera Jon Favreau, showrunner de The Mandalorian, s’en charger. On espère alors que celui-ci ne tardera pas trop. Si possible avant la venue d’une saison 2 de The Mandalorian qui ne devrait pas voir le jour avant la fin d’année, soit un an après la saison 1.