The Mandalorian : les deux détails qui ont changé dans l'armure restaurée de Boba Fett

La saison 2 de « The Mandalorian » a ramené le puissant Boba Fett sur le devant de la scène. Le chasseur de primes était l’un des personnages centraux de cette saison 2. Le personnage en a profité pour restaurer son armure, qui n’est donc plus totalement identique à celle de la trilogie originale.

Le retour de Boba Fett

Introduit dès la conclusion du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, il faut cependant attendre l’épisode 6 pour voir Boba Fett en action. Interprété par Temuera Morrison, qui incarnait Jango Fett dans la prélogie Star Wars, le personnage a proposé une intervention solide qui lui a redonné ses galons auprès des fans sceptiques. Face à l’ampleur de son retour, Disney+ vient d’officialiser le lancement de sa propre série : Le Livre de Boba Fett. À l’occasion de l’épisode 7, Boba Fett a récupéré son armure et en a profité pour la rénover. Une amélioration qui vient légèrement modifier l’aspect original du costume, porté à l’époque par le regretté Jeremy Bulloch dans la trilogie originale.

Star Wars : Le Retour du Jedi ©LucasFilm

En comparant la nouvelle armure de Boba Fett à l’originale portée par Jeremy Bulloch, il semble que quelques détails ont changé. Parmi les modifications apportées, il y a évidemment une peinture neuve superbe. Mais ce n’est pas tout.

Deux détails ont changé

Tout d’abord, Boba Fett a perdu sa cape. Dans la trilogie originale, Jeremy Bulloch porte en effet une cape. L’armure classique de Boba Fett était affublée d’une cape latérale qui drapait son corps, permettant une référence habile à l’univers des westerns. Si l’aspect esthétique était intéressant, l’aspect pratique reste encore à déterminer. Ainsi, le chasseur de primes préfère se débarrasser de cet élément pour plus de mobilité. Et puis, depuis Les Indestructibles, les capes se font rares sur les super-héros…

Boba Fett ©Bill Smith / LucasFilm

L’autre changement est beaucoup plus précis, et concerne un minuscule détail de son armure. C’est un ornement presque oublié. Initialement, Boba Fett porte une tresse discrète sur son épaule droite. Il s’agit d’une sorte de trophée que le chasseur de prime exhibe fièrement. Depuis, cet élément a été écarté au profit d’une armure plus épurée. En 1997, l’écrivain Bill Smith affirmait que cette tresse de cuir chevelu appartenait à des Wookies. Surement des victimes que Boba Fett a tué au fil des ans. Cet écrivain a tenté de développer l’histoire de Boba Fett à la fin des années 1990. Mais tout ce qu’il a écrit a par la suite été rejeté, puisque la véritable histoire du chasseur de primes est racontée dans L’Attaque des Clones.

Pour ce qui est des cheveux de Wookies, ils ne figurent pas sur l’armure quand Cobb Vanth la porte dans le premier épisode de The Mandalorian. Il est fort probable que cet ornement n’a pas résisté à l’acide du Sarlacc…