The Mandalorian : les fans réagissent au grand final de la saison 3

La saison 3 de "The Mandalorian" vient de se conclure avec un 24ème chapitre passionnant qui semble avoir ravi les fans de la série. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous suggère de passer votre chemin car : SPOILERS !

Le final de The Mandalorian saison 3

Cette saison 3 de The Mandalorian s'est conclue sur un souffle épique salvateur. La série, créée par Jon Favreau en 2019, continue de ravir les fans de l'univers Star Wars. Grâce à son approche artisanale de son sujet, grâce à ses effets spéciaux sublimes, et grâce à son immense respect de l'univers imaginé par George Lucas, The Mandalorian s'est imposée comme une œuvre déjà culte dans la galaxie lointaine, très lointaine. Un « must see » qui continue de passionner les amateurs de sabres laser et de blasters.

Ce 24ème chapitre est donc venu conclure l'intrigue de la saison 3, qui s'est davantage orchestrée autour de Bo-Katan (Katee Sackhoff) et de sa mission de reconquérir Mandalore. Din Djarin (Pedro Pascal) et Grogu sont évidemment de la partie, et ont eu fort à faire dans ce dernier chapitre. Le duo a en effet affronté Moff Gideon dans un combat à mort.

Les plans de Moff Gideon

Cette fin de saison 3 a permis de révéler les plans de Moff Gideon. L'antagoniste, toujours incarné par Giancarlo Esposito, s'est intéressé au clonage pour mettre au point ses propres doubles. Il a pour cela utilisé les connaissances du Dr Pershing (Omid Abtahi). Si Din Djarin met un terme à son plan machiavélique, les avancées génétiques de Moff Gideon permettront à Palpatine de créer Snoke dans la postlogie.

The Mandalorian ©Disney+

Ce chapitre 24 se conclut donc dans un affrontement violent et héroïque entre les forces mandaloriennes et l'armée de Moff Gideon. L'occasion pour Rick Famuyiwa, le réalisateur de ce dernier épisode, de mettre en scène des séquences d'action léchées et abouties. Ce dernier chapitre est également marqué par la destruction du sabre laser noir. Symbole de toute la nation mandalorienne, la disparition de cet artefact est lourd de sens dans l'univers Star Wars. C'était une arme ancestrale et extrêmement importante dans la légende mandalorienne, qui va indiscutablement manquer aux fans de la série.

Une happy end qui a fait plaisir aux fans

Après la mort de Moff Gideon, et après avoir reconquis sa planète, Din Djarin décide d'adopter officiellement Grogu. Pour l'occasion, "Bébé Yoda" est rebaptisé Din Grogu par l'Armurière. Mais leurs aventures ne vont pas s'arrêter là puisque Din Djarin va à la rencontre du pilote Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee). Le mercenaire propose ses services à ce pilote de la Nouvelle République, comme contractuel freelancer secret. Un moyen pour Carson Teva d'agir, grâce à Mando, en dehors des règles trop restrictives de ses supérieurs de la Nouvelle République.

The Mandalorian ©Disney+

Puis, l'Enfant et son père adoptif retournent sur Nevarro où le Haut Magistra Greef Karga (Carl Weathers) leur offre une petite ferme isolée pour s'établir. Une conclusion heureuse et optimiste, qui laisse nos deux héros au sein d'un épanouissement bien mérité. Un happy-end qui semble en tout cas avoir séduit les fans qui ont exprimé leur joie et leur émotion sur Twitter :