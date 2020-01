The Mandalorian : les incroyables photos des coulisses

Vous avez aimé ? Partagez :

Avant que « L’Ascension de Skywalker » ne débarque dans les salles, avec tous les débats qu’il a engendrés, l’univers Star Wars a livré une autre proposition : « The Mandalorian ». La série diffusée sur Disney+ a davantage fait l’unanimité. Découvrez les coulisses du tournage avec des photos impressionnantes.

The Mandalorian a séduit les téléspectateurs avec un ton old-school qui se rapprochait de ce qu’on avait vécu dans la première trilogie. En instaurant une ambiance proche du western, le programme a surtout remporté la mise avec ses personnages. L’ensemble était assez satisfaisant pour qu’on ferme les yeux sur ses limites. Et pour qu’on attende la prochaine saison, actuellement en tournage.

Pendant que l’équipe s’agite pour faire le boulot, le magazine American Cinematographer révèle des clichés qui nous plongent dans les coulisses de la confection de la première salve d’épisodes. Et ce qu’on découvre, c’est que les prises de vue en extérieur n’ont pas été si utilisées qu’on pourrait le penser. Fait surprenant, puisque la série donne vraiment l’impression d’avoir misé sur des décors réels. Comme on peut le voir, les fameux fonds verts qui sont tant utilisés dans les blockbusters sont remplacés ici par des écrans LED géants incurvés.

Ce n’est pas la première fois que le cinéma va sur ses terrains pour ses effets visuels. On a pu l’apercevoir dans les vidéos making-of de First Man. Installés en fond, dans un studio, ils permettent aux acteurs de se déplacer dans les décors projetés sans qu’on ne se rende compte de rien lors de la vision. L’avantage de cette méthode est d’amoindrir considérablement le travail en post-production en ayant, en direct, les personnages intégrés correctement !

L’envers du décor de The Mandalorian

Pour que l’oeil ne décèle aucune défaillance, les images projetées sont pré-calculées en fonction des besoins de la mise en scène. Les focales et la lumière sont en adéquation avec ce que le fond diffuse. Comme le montre ces images, cette technique a été employée dans de nombreuses scènes et, maintenant qu’on a découvert le résultat, on doit avouer que nous sommes impressionnés. Ce procédé ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir du cinéma. En se servant d’une technologie moderne, on revient, quelque part, à des trucages à l’ancienne captés en direct. C’est un véritable tour de magie, qui continue de prouver que le cinéma arrive à créer des illusions. L’essai étant concluant, on se doute que le tournage de la seconde saison de The Mandalorian s’appuiera aussi sur ces écrans.

Aucune date de diffusion précise n’a été donnée. Les épisodes arriveront normalement à l’automne prochain.