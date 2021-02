The Mandalorian : les origines de "Baby Yoda" déjà évoquées dans un Star Wars ?

Si plusieurs choses sont désormais connues sur "Baby Yoda" depuis la seconde saison de "The Mandalorian", son passé reste grandement énigmatique. Une ancienne série de comics pourrait peut-être contenir un élément de réponse sur ses origines.

Qui est vraiment "Baby Yoda" ?

Révélé dans le tout premier épisode de The Mandalorian, "Baby Yoda" est devenu la mascotte du public. Avec son allure d'enfant, il a fait tomber tout le monde sous son charme. Puis il a révélé son potentiel, en prouvant qu'il savait manier la Force. Un don qu'il ne contrôle pas encore totalement bien mais qui démontre qu'il est un être plus puissant que ce que son physique laisse penser. Grâce à la seconde saison de The Mandalorian, on a pu en apprendre plus sur qui il était réellement.

C'est le sublime épisode avec Ahsoka Tano qui a levé le voile sur plusieurs informations essentielles. Celui que l'on appelait "Baby Yoda" jusqu'alors se prénomme en réalité Grogu. Cet être qui appartient à la race de Yoda est un enfant qui a été élevé au Temple Jedi de Coruscant. Mais lors des événements de La Revanche des Sith, cet endroit a été réduit en cendres par Anakin. Pour résumer, il s'agit d'un Padawan qui a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir se débrouiller seul. Ahsoka précisait également qu'il avait eu plusieurs maîtres durant sa formation mais nous ne pouvions déterminer leur identité. L'enfant avait ensuite été caché grâce à un mystérieux sauveur l'ayant sorti du Temple.

Ahsoka Tano (Rosario Dawson) - The Mandalorian ©Lucasfilm Ltd

Une réponse dans des vieux comics ?

Et si les origines de Grogu se trouvaient dans une ancienne collection de comics ? C'est la folle mais crédible théorie avancée par Inverse. Le site est allé fouiner dans Star Wars Tales, un ensemble d'aventures qui n'appartient pas à la timeline officielle. Des personnages et des événements sont repris, pour créer des trames dérivées inédites. On peut donc se dire, d'entrée, que leur trouvaille ne se tient pas. Mais vous allez voir qu'il y a des raisons de penser qu'on a peut-être des éléments qui seront repris dans The Mandalorian (ou une autre série Star Wars sur Disney+).

Les comics Star Wars Tales sont parus entre la fin des années 90 et 2005. La série 13 se concentre sur Mace Windu et montre ce qui pourrait être les premiers pas de Baby Yoda. L'intrigue présente le Jedi avec son apprenti, Depa Billaba. Lors d'une scène, il lui fait découvrir la nurserie du Temple. Tous les enfants qui sont dedans peuvent aspirer à devenir des Jedi. Au cours de ces événements, l'un va être volé par une chasseuse de primes, car ses parents regrettent de s'être séparés de l'enfant. Ce dernier n'est pas celui qui nous intéresse ici mais la case ci-dessous risque d'attirer votre attention :

Star Wars Tales #13 ©Dark Horse Comics

En bas à droite, vous pouvez remarquer un enfant de la race de Grogu. On ne dit pas que c'est lui en personne mais il est tout à fait considérable qu'il ait lui aussi été élevé dans cette nurserie avant tout ce qui a été raconté par Ahsoka. Il est assez simple d'imaginer qu'il a été confié aux Jedi par ses parents ou qu'il est tout simplement orphelin. The Mandalorian pourrait nous narrer un de ces jours les premières années du personnage au sein de cet endroit particulier et continuer ainsi d'exploiter des éléments comme celui-ci qui sont moins connus du grand public.

Encore faut-il, bien sûr, que Grogu revienne dans la saison 3. On l'a quitté dans les bras de Luke, avec enfin un maître capable de s'occuper de lui. Rien n'indique qu'il retrouvera Mando mais compte tenu de sa popularité auprès du public, on voit mal Disney et Lucasfilm se priver de le remettre à l'écran sous peu.