The Mandalorian : les titres des épisodes de la saison 2 auraient été dévoilés

Alors que la saison 1 est disponible sur Disney +, et qu'une saison 3 est déjà prévue, la saison 2 de « The Mandalorian » se dévoile avec l'apparente révélation des titres des épisodes, qui n'ont cependant pas encore été confirmés par Disney.

C'est une information qui n'a pas encore été corroborée par Disney ou par LucasFilm, mais les titres des épisodes de la saison 2 de The Mandalorian pourraient bien avoir été dévoilés. C'est en tout cas ce qu'indique un tweet du journaliste Emra Kaya, qui semble connaître les titres des huit épisodes de la nouvelle saison de la série live action Star Wars.

Les huit nouveaux épisodes titrés ?

La saison 2 de The Mandalorian est toujours attendue en octobre prochain sur Disney +. Aujourd'hui, la plateforme a d'ailleurs lancé la série documentaire Disney Gallery : The Mandalorian, qui revient sur le tournage de la première saison. Ce qui explique peut-être la fuite des titres des épisodes de la saison 2.

Cette deuxième saison serait donc composée de 8 épisodes, comme la précédente. Chaque épisode a un titre similaire, créant une identité commune à la saison. Chaque chapitre semble être une rencontre. Mando devrait croiser la route de nouveaux personnages, qui semblent être teasés dans ces titres. Ils suggèrent ainsi une confrontation entre Din Djarin et Moff Gideon, ainsi qu'une éventuelle rencontre avec Ahsoka Tano dans le chapitre 6. Voici la liste des titres présumés de la saison 2 de The Mandalorian :

Chapitre 1 : The Search

Chapitre 2 : The Confrontation

Chapitre 3 : The Bounty

Chapitre 4 : The Republic

Chapitre 5 : The Loyalist

Chapitre 6 : The Sorcerer

Chapitre 7 : The Return

Chapitre 8 : The Empire

Malgré l'absence pour le moment d'officialisation de cette information, ces titres semblent faire sens. The Search exprime sans doute le voyage de Mando à la recherche de la planète de Baby Yoda. Le chapitre 3 fait référence aux mandalorians et plus particulièrement à Boba Fett the Bounty Hunter. Quant au dernier épisode, il laisse entrevoir une conclusion assez sombre avec une référence à L'Empire des Sith pour cette nouvelle aventure de The Mandalorian.

Encore une fois, il faut prendre cette information avec d'énormes pincettes. Mieux vaut attendre la confirmation de Disney ou de LucasFilm avant de fabuler. Mais en attendant, ces titres laissent songeurs et rêveurs. Affaire à suivre à donc.