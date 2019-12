The Mandalorian : on en saura bientôt plus sur Baby Yoda

« The Mandalorian », la série live action de Star Wars est en cours de diffusion sur Disney+ aux Etats-Unis. Mais il n’aura pas fallu longtemps avant qu’Internet ne réagisse à la présence de « Baby Yoda ». Une créature encore très mystérieuse, mais dont on devrait en savoir davantage très vite…

Depuis le 12 novembre, Disney a lancé sa plateforme Disney+, et par la même occasion sa première série Star Wars en live action : The Mandalorian. La série était très attendue. Il faut dire qu’on nous l’a plutôt bien vendue et qu’il ne fallait pas longtemps avant de voir que les moyens avaient été mis. Visuellement, le show est réussi. Même s’il ne s’agit pas d’une série avec une personnalité très prononcée, The Mandalorian fait le job.

Mais le véritable gros coup aura été d’introduire un personnage que personne n’attendait : un « Baby Yoda ». Évidemment, il ne s’agit pas vraiment d’un enfant du célèbre maître Jedi (sauf énorme rebondissement). Mais la race de Yoda étant inconnue, le public n’a pas tardé à nommer la créature de la sorte. Et depuis, Disney a réussi son coup, provoquant un véritable engouement autour. Outre les produits dérivés, c’est surtout des détournements géniaux qu’on a pu voir sur Internet.

Baby Yoda va-t-il avoir une vraie utilité ?

Cependant, il serait décevant que Disney se soit contenté d’inclure ce « Baby Yoda » pour amuser la galerie. Et après six épisodes de The Mandalorian diffusés aux Etats-Unis, on en sait toujours aussi peu sur ses origines et son importance pour la suite. Pourtant, ces derniers jours, Jon Favreau est venu nous rassurer un peu. Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, le showrunner est surtout revenu sur la méthode employée pour lui donner vie. Puis, il a affirmé que d’ici la fin de la saison de The Mandalorian, on aura bien quelque chose à se mettre sous la dent.

Nous en apprendrons plus sur lui au cours de la saison. Je pense que ce qui est génial avec ce que George [Lucas] a créé, c’est que Yoda […] était toujours enveloppé de mystère, et c’est ce qui le rendait si mythique. […] Nous savons ce qu’il défend, mais nous ne savons pas beaucoup de choses sur d’où il vient ou sur son espèce. Je pense que c’est pourquoi les gens sont si curieux à propos de ce petit de la même espèce.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que deux épisodes de The Mandalorian. Le prochain tombera en même temps que la sortie de Star Wars 9 aux Etats-Unis (mercredi 18 décembre en France). Il se pourrait donc que des éléments de réponse sur « Baby Yoda » soient déjà apportés dans ce dernier film de la saga Star Wars. Sinon, si Jon Favreau a bien dit vrai, de vraies révélations seront faites dans les deux prochaines semaines !