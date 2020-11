The Mandalorian : on vous explique la différence entre les factions mandaloriennes

L'épisode 3 de la saison 2 de « The Mandalorian » introduit de nouveaux Mandaloriens. Mais ces derniers, contrairement à Din Djarin, enlèvent leur casque. Entre Mando, ces nouveaux personnages et Boba Fett, ça commence à faire beaucoup. Petit tour d'horizon des différents Mandaloriens.

The Mandalorian : des origines mystérieuses

La récente série de Jon Favreau a totalement relancé l'intérêt des fans pour les Mandaloriens. Cette race issue de l'univers Star Wars fascine le public, notamment grâce aux nombreux mystères qui les entourent. L'épisode 3 de la saison 2 de The Mandalorian vient soulever de nouvelles questions. Pourquoi certains Mandaloriens enlèvent leur casque, tandis que Din Djarin s'embête à suivre le code ancestral de son peuple ?

© Disney +

Ce n'est pas la première fois que le public averti croise la route des Mandaloriens. Ces célèbres guerriers forment un groupe militaire et culturel impactant dans l'univers Star Wars. Une coalition redoutée, au même titre que l'Ordre des Jedi ou l'Ordre des Sith. Bien qu'aujourd'hui, les Mandaloriens soient pratiquement éteints, leurs histoires et leurs légendes ne cessent d'alimenter les mythes Star Wars. Les Mandaloriens sont une longue lignée de guerriers, de chasseurs de primes, de tueurs et d'aventuriers qui respectent leur propre code de l'honneur. Leur mantra leur interdit notamment d'enlever leur casque en public, et les oblige donc à vivre dans le secret et l'intimité la plus totale. Pour la plupart des peuples de l'univers, la simple évocation des Mandaloriens transmet crainte et respect. Issus de la planète Mandalore, leurs origines demeurent encore aujourd'hui méconnues, et de nombreux éléments resteront à jamais sans réponse.

Bo-Katan : l'assouplissement des règles

L'épisode de Bryce Dallas Howard a réintroduit un personnage connu des spectateurs assidus. Bo-Katan Kryze, héroïne présentée dans Clone Wars, développée par la suite dans Star Wars Rebels, est de retour dans The Mandalorian. Il s'agit d'une Mandalorienne assez célèbre, ancienne détentrice du sabre laser noir avant que celui-ci ne tombe entre les mains de Moff Gideon.

© Disney +

Pendant des milliers d'années, les Mandaloriens ont été considérés comme des guerriers redoutables, à tel point que même l'Empire évitait de s'y frotter. Initialement, Bo-Katan Kryze faisait partie des Death Watch, un groupe de Mandaloriens rebelles qui cherchait à renverser le pouvoir établi. Mais déjà à cette époque, les voix traditionnelles des Mandaloriens étaient assouplies. Les guerriers avaient le droit d'enlever leur casque et le mantra n'était plus suivi totalement à la lettre. Cependant, elle demeure traditionaliste, et lorsque Dark Maul prend la tête de Mandalore, elle ne peut l'accepter. Son code exige qu'un membre de sa communauté dirige son peuple, et non pas un étranger comme le puissant Sith.

Dans la série de Jon Favreau, elle est accompagnée de ses Nite Owls. Un groupe de Mandaloriens d'élite, identifiables par leurs armures bleues. Ils se sont séparés des Death Watch, et de leur voie, lors de la bataille pour Mandalore, racontée dans Clone Wars.

Din Djarin : le conservateur

Comme Baby Yoda, Din Djarin est un enfant trouvé. Sa planète a été envahie par les droïdes pendant la Guerre des Clones, et il a été recueilli par les Mandaloriens après la mort de ses parents. Il est possible que le groupe qui l'a sauvé soit composé de Death Watch. La communauté divisée qui s'est opposée au gouvernement pacifiste de Satine Kryze, la sœur de Bo-Katan. Après la chute de la République, les Mandaloriens ont été chassés par l'Empire, et ont été obligés de se terrer dans l'ombre pour rester en vie. C'est le moment où ils ont perdu le contrôle de leur planète et ont décidé de vivre dans le secret.

© Disney +

Din Djarin est devenu un membre à part entière de cette tribu. Une faction qui a décidé d'adhérer au code ancestral des Mandaloriens. Un mantra qui leur interdit d'enlever leur casque en public. Un bon moyen supplémentaire pour se protéger et vivre dans la plus grande discrétion. Cette tribu croyait énormément en la voie de Mandalore. Ce qui explique la raison pour laquelle Din Sjarin ne peut pas enlever son accoutrement. Il est membre d'un clan qui suit les voies des Children of the Watch, les enfants des Death Watch, séparés de la société mandalorienne pour suivre une voie plus ancienne. Ainsi, Din Djarin serait un héritier de cette grande lignée, ce qui explique ses règles si conservatrices.

Boba Fett : le faux Mandalorien

La lignée des Fett n'est pas mandalorienne. Même si Jango Fett et Boba Fett ont popularisé les Mandaloriens, ils ne font pourtant pas partis de ce peuple antique. Jango Fett était un puissant guerrier dont le code génétique a été utilisé pour créer les clones pendant la prélogie Star Wars. Son fils, Boba Fett, est d'ailleurs lui-même un clone de Jango. Ce dernier, qui enlevait constamment son casque, se fait tuer par Mace Windu dans L'Attaque des clones. Son fils décide de reprendre l'armure de son père, et devient le redouté Boba Fett. Un chasseur de primes présent dans la trilogie originale qui n'enlève jamais son casque et son armure, ce qui agrémente un peu plus la mythologie des Mandaloriens. Dans The Mandalorian, il apparaît à visage découvert pour la première fois depuis Clone Wars, révélant le retour de l'acteur Temuera Morrison.

© Lucas Film

Boba Fett a donc décidé de ne pas se plier aux exigences Mandaloriennes, tout comme son père avant lui. Et ils n'ont finalement des Mandaloriens que l'armure qu'ils portent constamment comme arme de destruction massive.

En tout cas, on espère que ce petit tour d'horizon vous permettra d'y voir un peu plus clair dans la formidable mythologie des Mandaloriens.