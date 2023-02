The Mandalorian : Pedro Pascal a de gros problèmes avec son costume

À l'approche de la saison 3 de "The Mandalorian", le comédien Pedro Pascal s'épanche sur les difficultés occasionnées par son costume pour le moins imposant et avec lequel il ne voit rien.

The Mandalorian : il faut sauver bébé Yoda

The Mandalorian trouve sa source dans l'univers de Star Wars, et autour du personnage surnommé Mando. Ce chasseur de primes fait, dans le cadre d'une mission, la connaissance d'un être aussi surprenant que puissant, à savoir un enfant de la même espèce que l'iconique maître Yoda. Malgré son apparence chétive et inoffensive, la créature maîtrise déjà la Force. Après moult aventures à ses côtés, Mando parvient finalement à livrer le bambin à ses clients.

Seulement, comprenant que ces derniers vont lui faire du mal, il se ravise et sauve son protégé. Dès lors, tous deux sont contraints de fuir, car de nombreux et dangereux ennemis se lancent à leurs trousses. En saison 2, le Mandalorien sillonne la galaxie dans l'espoir de trouver les pairs de l'enfant, un ordre plus connu sous le nom de Jedi.

Pedro Pascal ne voit rien avec son costume

Lors d'une interview à Empire entre deux affrontements avec des zombis dans The Last of Us, Pedro Pascal s'est épanché sur le fameux costume de Mando. Le comédien confie que l'armure et le casque de ce dernier ne représentent nullement une partie de plaisir.

C'est comme mettre un gant de la tête aux pieds, mais un gant qui aurait des poids...

Plaisantin, il explique que, si son fameux casque lui donne fière allure à l'écran et l'inscrit immédiatement dans l'univers de la franchise, de son côté, il n'y voit strictement rien. La star reconnaît en revanche une amélioration plus que bienvenue depuis la première version de son accoutrement en saison 1. Malheureusement, son problème de vision reste entier. Ainsi, la buée générée par sa respiration l'empêche de voir quoi que ce soit, le privant au passage de toute vision périphérique.

Vous pouvez être sûr que s'il y a un trou à côté de moi, je vais tomber dedans !

Sur une note plus positive, Pedro Pascal ajoute que l'armure n'a pas que des défauts. Le fait de la porter lui confère, de son propre aveu, un sentiment de puissance et d'invincibilité. Un ressenti qui, selon lui, lui permet d'immédiatement se glisser "dans la peau d'un protecteur". Un rôle finalement peu éloigné de sa récente performance aux côtés de la jeune Ellie...

Retrouvez la troisième saison de The Mandalorian, dès le 1er mars sur Disney+.