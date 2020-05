The Mandalorian : Pedro Pascal promet que la saison 2 sera époustouflante

La star de "The Mandalorian", l'acteur Pedro pascal, a lâché quelques indices sur la saison 2 de la série. Il promet qu'il y aura des moments inoubliables qui marqueront durablement les fans.

La première saison de The Mandalorian a globalement été très appréciée par les fans de l'univers Star Wars. Le show de Jon Favreau est revenu à une forme de simplicité salvatrice, proposant une approche plus authentique. Beaucoup considèrent The Mandalorian comme la meilleure proposition Star Wars contemporaine. Évidemment, Disney et LucasFilm ont produit une saison 2, qui sera dévoilée en octobre prochain sur Disney +.

« Des choses à couper le souffle »

Le tournage de la saison 2 s'est conclu avant même l'arrivée de l'épidémie de Covid-19. Ainsi, la sortie de The Mandalorian ne sera pas retardée et est toujours prévue pour ce mois d'octobre sur Disney +. Jon Favreau a appelé de sacrés réalisateurs à la rescousse avec notamment des épisodes réalisés par Robert Rodriguez et Peyton Reed. De quoi solidifier encore un peu plus le show. Cette saison 2 sera également l'occasion de voir les retours de Ahsoka Tano et de Boba Fett tous les deux confirmés. Tout ceci explique l'excitation de Pedro Pascal.

À l'occasion de la promotion de Wonder Woman 1984, dans lequel il interprète Maxwell Lord, Pedro Pascal a lâché quelques commentaires sur la saison 2 de The Mandalorian. Il a notamment mis en avant le travail du compositeur Ludwig Göransson, qui a signé la bande-originale du show :

Il y a quelques jolies choses à couper le souffle. Je pense que les attentes seront largement dépassées. L'amour de Star Wars y est injecté sous stéroïdes. Et puis voir Ludwig Göransson et son orchestre live jouer devant nous, ce qu'ils font rarement en plus, c'était juste incroyable.

Pedro Pascal sera évidemment de retour sous l'armure du chasseur de prime dans la saison 2 de The Mandalorian. Carl Weathers et Giancarlo Esposito dans la peau de Moff Gideon seront également de retour. Enfin, il se murmure que Rosario Dawson va prêter ses traits pour incarner Ahsoka Tano. Une nouvelle qui a de quoi ravir les fans. Rendez-vous en octobre prochain !