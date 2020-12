The Mandalorian : Pedro Pascal révèle son plus grand défi sur le tournage de la série

« The Mandalorian » est actuellement en train de cartonner sur Disney+. Les fans sont en ébullition face aux innombrables révélations proposées par Jon Favreau. Mais qu'en est-il de Pedro Pascal, l'homme sous le casque du Mando ?

The Mandalorian : deux saisons déjà cultes

En octobre 2019, Disney a dévoilé un programme inédit : The Mandalorian. Cette première série Star Wars en live action a été donné à Jon Favreau qui, pour le moment, fait un bon showrunner. La série s'est confectionnée une solide base de fans, qui attendent chaque épisode comme une friandise inestimable. Côté casting, on peut noter les présences de Rosario Dawson dans la peau de Ahsoka Tano, de Gina Carano en Cara Dune ou encore de Carl Weathers dans la peau de Greef Karga. Mais la véritable star du show avance masqué. Il s'agit de Pedro Pascal, l'homme sous le casque du Mandalorien.

Le plus gros défi de Pedro Pascal

Et jouer la comédie à visage couvert ne doit pas être la chose la plus aisée. Évidemment, c'est un énorme défi pour l'acteur, qui doit quand même faire passer des émotions, mais sans utiliser son visage. Il ne peut se servir que de son corps et de sa gestuelle. Mais malgré ces limites, jouer dans ces conditions offre également des avantages uniques. Par exemple, de nombreux cascadeurs peuvent participer aux scènes d'action sans aucun problème. Lors d'une interview avec Entertainment Weekly, Pedro Pascal a expliqué le plus gros challenge de ce rôle unique :

Le plus grand défi de jouer Mando dans la saison 2 est toujours le même. Comment rester subtile, que ce soit par l'intonation vocale ou l'immobilité / posture physique, par de grands mouvements ou de petits mouvements, pour transmettre de façon spectaculaire une scène ? Comment garder le personnage convaincant ? Parce que de toute façon, c'est un personnage très économique. C'est un défi physique qui est relevé de manière créative. Il sera toujours particulièrement unique à cet égard.

The Mandalorian ©Disney +

Pour incarner ce personnage emblématique, Pedro Pascal peut compter sur son expérience sur la saison 1. Mais pas seulement. Le comédien est un habitué des planches et des pièces de théâtre. Un exercice très utile pour donner vie au Mandalorien :

Je ne suis même pas sûr que j'aurai été capable de le faire si je n'avais pas une expérience théâtrale. J'ai eu la chance de monter sur scène pour comprendre comment se placer, se poser. Vous entrez physiquement dans quelque chose pour raconter une histoire avec des gestes, avec des positions ou avec une intonation vocale très, très spécifique.

Comme le raconte la série en coulisse Disney Les Making-of : The Mandalorian, Pedro Pascal est constamment épaulé par deux cascadeurs talentueux, dont l'un est le fils de John Wayne. Des conditions de travail qui permettent à Pedro Pascal de se concentrer uniquement sur les éléments de son jeu. En attendant, même si on ne voit pas son visage, Pedro Pascal incarne un héros particulièrement convaincant.

The Mandalorian saison 2 est disponible sur Disney+.