The Mandalorian : quand Baby Yoda a fait s’évanouir Gina Carano

Depuis la diffusion de The Mandalorian aux Etats-Unis sur Disney+, un personnage revient inlassablement dans les conversations : Baby Yoda. Un surnom donné à la créature qui serait, vraisemblablement, de la même espèce que le maître Jedi. Sa mignonnerie aidant, le personnage a quasiment éclipsé tout le reste du casting et de la série, allant même jusqu’à sauver les meubles d’un show pas si excitant au final.

Sans surprise, tout le monde est tombé sous le charme de l’enfant. Pourtant, la fin de la première saison de la série Star Wars a montré qu’il n’était pas sans défense et pouvait être dangereux. Et même plus qu’on ne le croit, d’après l’expérience de Gina Carano sur le tournage.

Dans l’épisode 7, sans crier gare, Baby Yoda se met à user de la Force pour étouffer Cara Dune, l’ancienne trooper qui rejoint Mando. Une méthode qui n’est pas sans rappeler Dark Vador et qui a de quoi poser des inquiétudes pour la suite. Evidemment, il s’agit là d’une fiction. N’est-ce pas ?

Et bien, d’après son interprète, le tournage de la scène aurait provoqué son évanouissement. Deux fois ! C’est sur Twitter que Gina Carano, ancienne combattante de MMA, a fait cette confidence en répondant à un abonné lui demandant ce que cela faisait d’être la première victime par étouffement de Baby Yoda.

I’m going to tell you something just between us. I legitimately passed out twice while shooting that scene. So.. ya.. it was pretty great. ❤️ That little ones force choke is no joke. 😂 https://t.co/TLOXAZvQs2

