The Mandalorian : quand Robert Rodriguez fait de la guitare avec Baby Yoda sur le tournage

Tandis que la saison 2 de « The Mandalorian » s'est terminée, Disney + vient de publier une nouvelle saison de « Disney Gallery : The Mandalorian Making of Season 2 ». L'occasion de découvrir une séquence drôle et touchante entre Robert Rodriguez et Baby Yoda aka Grogu.

The Mandalorian saison 2

Le 18 décembre dernier, Disney + a dévoilé le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Depuis ce final en grande pompe, les fans de l'univers Star Wars cherchent un nouveau sens à leur vie. La série de Jon Favreau s'est conclue dans une effusion d'émotions, d'action et de fan service parfaitement maîtrisée. Comme lors de la première saison, Disney a accompagné la sortie du show d'une série making of intitulée Disney Gallery : The Mandalorian Making of Season 2. Mais contrairement à la première saison qui contenait plusieurs épisodes, cette fois, la firme s'est contentée d'un unique épisode d'une heure.

L'aperçu des coulisses

Cet épisode spécial est notamment l'occasion de découvrir la rencontre entre le réalisateur Robert Rodriguez et l'inimitable Grogu. Une vidéo attachante où le cinéaste joue un peu de guitare face à un public un peu particulier. Alors que le metteur en scène joue quelques notes, Grogu est un spectateur attentif et avenant. Il n'hésite pas à se dandiner au rythme de la musique. Une séquence qui n'est pas s'en rappeler un autre bébé de la pop culture : Baby Groot.

Cette vidéo a été prise sur le tournage de l'épisode 6 de The Mandalorian saison 2. Robert Rodriguez était en effet chargé de mettre en scène ce chapitre, intitulé « The Tragedy ». Un épisode parfaitement maîtrisé, qui était l'occasion de voir Boba Fett en action. Robert Rodriguez a proposé une mise en scène plus musclée qu'à l’accoutumée, jouant sur la violence du chasseur de primes, au top de sa forme. Face au succès de ce chapitre, Disney a engagé Robert Rodriguez pour s'occuper de la série The Book of Boba Fett en compagnie de l'irremplaçable Jon Favreau.