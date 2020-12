The Mandalorian : retour sur l'insulte Dank Farrik (et bien d'autres)

Avez-vous remarqué que dans « The Mandalorian », Din Djarin utilisait une insulte récurrente : Dank Farrik ? Si celle-ci n'est jamais vraiment expliquée, voici ce que l'on sait néanmoins d'elle. Plus quelques autres insultes de l'univers Star Wars.

Dank Farrik : c'est quoi cette insulte ?

Il y a assez peu de jurons dans Star Wars. Puisqu'il s'agit d'un univers grand public, les gros mots ne sont pas vraiment la base de communication des personnages. Et lorsqu'ils jurent, c'est généralement dans des langues fictives. Par exemple, dans The Mandalorian, le personnage principal utilise régulièrement une insulte : Dank Farrik. On ne sait pas vraiment d'où vient l'origine de cette insulte récurrente employée par Din Djarin dans la série de Jon Favreau. Elle est introduite pour la première fois par le Mythrol dans le tout premier épisode du show, avant de prendre de l'importance, notamment dans cette saison 2, actuellement diffusée sur Disney+.

The Mandalorian ©Disney+

Les origines de Dank Farrik ne sont pas encore totalement claires. Cependant, il semblerait que ce juron soit partagé par les personnages originaires de la bordure extérieure. Le Mythrol et Cara Dune viennent tous les deux de la bordure extérieure et semblent comprendre le sens de cette injure. Et Din Djarin a fini par employer le terme à force de l'entendre dans la bouche de ses compagnons. Généralement utilisée pour exprimer la colère et la frustration, Dank Farrik n'a pas encore d'explication, ni même d'origine complète. Mais pas besoin de parler la langue Star Wars pour imaginer son sens. Pour certains fans, cela pourrait être un équivalent plus ou moins proche de "Nom de Dieu" par exemple.

D'autres insultes Star Wars

Dank Farrik n'est pas la seule insulte présente dans l'univers Star Wars. Par exemple, dans Star Wars Rebels, « Karabast » revient régulièrement à la charge. Généralement employée par le rebelle Zeb, elle est présente tout au long de la série animée. L'expression est également utilisée le temps d'une courte réplique dans Rogue One par le commandant Pao pendant la bataille de Scarif. Là encore, elle semble avoir le même sens que Dank Farrik.

Le Retour du Jedi ©LucasFilm

Mais s'il y a un personnage qui entend constamment des insultes et autres noms d'oiseau, c'est bien C-3PO. En tant que traducteur universel, il est capable de ressortir toutes les insultes des différentes langues auxquelles il a eu affaire. Par exemple, la langue des Hutt est ponctuée de grossièretés en tout genre. On peut notamment retenir « e chut ta », ce à quoi C-3PO répond : « quelle impolitesse ! » dans L'Empire contre-attaque. D'autres insultes bien connues sont employées par Jabba dans Le Retour du Jedi avec par exemple « sleemo » ou « bantha poodoo ». Apparemment, les Banthas (les montures des hommes des sables) sont connus pour manger des choses incroyablement dégoûtantes, donc « poodoo » pourrait qualifier des excréments.

Ainsi, les langues dans Star Wars ne pourraient pas être aussi crédibles si elles n'incluaient pas des insultes. Et vu que personne ne les comprend, il est facile de les incorporer dans un programme tout public, sans souffrir de l'interdiction PG-13. On espère que Dank Farrik sera encore utilisée, et surtout que cette expression aura un jour une explication concrète.