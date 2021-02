The Mandalorian : Rosario Dawson dévoile sa folle transformation

Devenir Ahsoka Tano dans "The Mandalorian" semble prendre un temps fastidieux ! C'est ce que nous dévoile son interprète Rosario Dawson sur les réseaux sociaux, à l'occasion de l'anniversaire de la première apparition de la célèbre Jedi dans l'univers Star Wars. So, Happy Birthday, Ahsoka !

Ahsoka Tano dans The Mandalorian : la surprise du chef

Depuis sa diffusion sur Disney+ le 12 novembre 2019, The Mandalorian est un énorme succès. En effet, la série qui dépeint les aventures du chasseur de primes Mando, est rapidement devenue incontournable aux yeux des fans de la saga. En outre, Jon Favreau, le créateur du show, ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'en mars de l'année dernière, il a été annoncé que le personnage d'Ahsoka Tano serait dans la saison 2.

La Jedi est une figure récurrente de l'univers étendu Star Wars depuis sa première apparition dans la série The Clone Wars . Si elle n'a pas fait l'unanimité au début, elle a fini par devenir un personnage très apprécié de la fanbase. Son apparition dans The Mandalorian fut donc accueillie avec joie. De plus, le personnage est incarné par l'actrice Rosario Dawson, ce qui a encore plus ravi le public. En effet, celle qui opère une véritable seconde carrière via ses récurrentes apparitions dans différentes séries depuis le milieu des années 2010 (Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders...), avait déjà exprimé trois ans plus tôt son souhait de jouer ce personnage si l'occasion se présentait.

Rosario Dawson (Ahsoka Tano) - The Mandalorian ©Disney

Un processus de maquillage très long

Pour ceux qui suivent la série, Ahsoka Tano est donc présente dans cette saison 2. L'ancienne padawan d'Anakin Skywalker a fait ses premiers pas dans la série dans l'épisode 5, suscitant évidemment l'hystérie des fans. Toutefois, incarner Ahsoka dans une série live-action n'est pas chose aisée. C'est ce que nous prouve Rosario Dawson en nous dévoilant les secrets du maquillage du personnage dans une série de vidéos making-of postée sur Instagram :

Si le résultat en accéléré semble facile, il faut savoir que le processus dure en réalité 1h45 ! Car en plus du maquillage, il faut également s'occuper de la coiffure, des lentilles et de la couleur de peau orangée de l'héroine. Néanmoins, comme on peut le voir sur les vidéos, l'actrice semble prendre le travail avec sourire et décontraction. D'ailleurs, elle n'oublie pas de remercier tous ceux qui ont permis qu'elle fasse actuellement partie de The Mandalorian : Jon Favreau bien sur, mais également le réalisateur Dave Filoni (déjà responsable des séries The Clone Wars et Star Wars Rebels). Elle n'oublie pas non plus les maquilleurs que sont Brian Sipe et Samantha Ward, ainsi que la voix originale d'Ahsoka dans la série animée : Ashley Eckstein.

Un spin-off sur Ahsoka prévu

Rappelons que le succès de The Mandalorian a également permis la création de spin-offs. Parmi eux, on retrouve celui consacré à Ahsoka qu'on aura pas fini de voir et revoir (ainsi que celle qui l'interprète). La série se déroulera en parallèle des évènements de sa série-mère, et sera évidemment diffusée sur Disney+.

Il en est de même pour l'autre série dérivée Rangers of the New Republic. On ne sait pas grand chose pour le moment à son sujet, excepté le fait qu'il aura pour intrigue les aventures des gardiens de la paix de la Nouvelle République. Le Capitaine Carson Teva, qui est apparu dans The Mandalorian, en fait d'ailleurs partie.