The Mandalorian : Rosario Dawson révèle ce que faisait Ahsoka avant de rencontrer Din Djarin

Le retour d'Ahsoka Tano était une apparition fracassante pour les fans de l'univers Star Wars. L'ancienne Padawan d'Anakin a fait une entrée mémorable dans le show de Jon Favreau. Rosario Dawson révèle maintenant ce que faisait la Jedi avant de rencontrer "Baby Yoda" et Din Djarin.

The Mandalorian saison 2 épisode 5

Réalisé par Dave Filoni, l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian a fait l'effet d'une petite bombe. Le showrunner de The Clone Wars a repris l'un des personnages de la série animée pour le placer dans The Mandalorian. Ahsoka Tano a fait une entrée explosive dans la série Star Wars sous les traits de Rosario Dawson. L'entrée en jeu de cette protagoniste a permis de faire avancer l'intrigue, et de révéler quelques éléments sur les origines de "Baby Yoda". Mais une question demeure : que faisait Ahsoka Tano avant de rencontrer Din Djarin ?

Une héroïne au grand cœur

Pour le moment, on ne sait pas grand chose des activités d'Ahsoka Tano dans The Mandalorian. Dans l'épisode 5, elle ne parle pas beaucoup d'elle-même, concentrant les discussions davantage sur "Baby Yoda" et ses capacités de Jedi. Un épisode très apprécié des spectateurs qui permet à Jon Favreau de révéler de nombreux éléments sur sa petite mascotte. On sait dorénavant qu'il s'appelle en réalité Grogu et qu'il était déjà présent au moment de l'Ordre 66. Lors d'une récente interview avec StarWars.com, Rosario Dawson a de son côté révélé ce que son personnage faisait ces derniers temps :

Elle est en quelque sorte errante. Si vous connaissez Dave, alors vous savez qu'il a beaucoup de références aux films de samouraïs classiques. Il parlait de films comme Yojimbo. Elle erre dans la galaxie pour aider ceux qui en ont besoin. Elle a toujours, pour moi, été une vraie Jedi, même si techniquement elle n'était plus une Jedi. Elle représente le meilleur de ce que pourrait être l'Ordre Jedi.

The Mandalorian ©Disney+

On apprend également qu'elle est à la recherche de l'amiral Thrawn, un antagoniste célèbre de Star Wars Rebels. Il est possible qu'Ahsoka Tano soit indirectement à la recherche d'Ezra Bridger. Que l'épisode se déroule avant ou après le final de Star Wars Rebels, l'arrivée d'Ahsoka Tano ouvre la porte à de nombreuses possibilités. La suite des aventures de Mando, voire une série uniquement centrée sur Ahsoka, apporteront à l'avenir des éléments de réponse. Pour le moment, aucune indication concrète laisse sous-entendre que Disney pense à développer plus en profondeur les aventures de la Jedi. Mais vu la popularité qu'elle a suscité dans The Mandalorian, il y a de grandes chances que l'on recroise Ahsoka Tano.