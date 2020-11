The Mandalorian S2 : avez-vous vu cette référence à Iron Man ?

La seconde saison de "The Mandalorian" vient d'être lancée sur Disney+ le 30 octobre dernier, avec un premier épisode convaincant réalisé par Jon Favreau. Le metteur scène en a-t-il profité pour glisser une petite référence à "Iron Man", l'un de ses films ?

Mando is back

Le public français avait été frustré d'attendre la disponibilité de Disney+ pour découvrir la série The Mandalorian, des mois après les USA. Première création télévisuelle en live pour l'univers Star Wars, c'est à n'en pas douter un immense événement pour les fans.

L'histoire présente un Mandalorien, Din Djarin (Pedro Pascal), l'un des derniers membres de son espèce après la chute de l'Empire. Le scénario se passe donc après Le Retour du Jedi et avant Le Réveil de la Force. Dans cette galaxie en reconfiguration, le héros tente de survivre même si les contrats se font rares. Une mission particulière va lui faire rencontrer Baby Yoda mais, au lieu de le livrer à ses employeurs, il va le garder avec lui pour le protéger. La seconde saison débute toujours avec le même duo. Mando cherche à entrer en contact avec le peuple de l'Enfant et, dès le premier épisode, son but est de trouver un autre Mandalorien. Il y parvient, sur Tatooine. Hélas, sous le costume se trouve un homme normal, Cobb Vanth (Timothy Olyphant). Ce dernier a pu obtenir la combinaison mandalorienne et se fait surnommer le Marshal dans le village de Mos Pelgos.

Cobb Vanth (Timothy Olyphant) face à Mando

Jon Favreau s'inspire d'Iron Man pour The Mandalorian

Des scènes dans le passé nous montrent comment Cobb Vanth est devenu le Marshal et a gagné la confiance des habitants. Grâce à sa tenue obtenue auprès des Jawas après une période d'errance dans le désert, il a fait fuir une troupe de bandits qui avaient pris leurs aises. À la manière d'un western, il les déloge du bar et ceux qui survivent tentent de fuir à bord d'un petit vaisseau. C'est là que le Marshal les vise et les tue avec un missile téléguidé. Un acte de bravoure qui pose le personnage - on remarquera plus tard qu'il n'est pas au niveau d'un vrai Mandalorien comme Din.

Le site Comicbook.com n'a pas manqué de souligner que cette scène ressemblait à un passage du premier film Iron Man. Une vidéo met en parallèle les deux et, on doit l'avouer, il y a quelque chose de similaire.

On pourrait parler d'une simple coïncidence s'il n'y avait pas un trait d'union qui nous met la puce à l'oreille : les deux sont réalisés par Jon Favreau ! Là, d'un coup, on y voit plus clairement un rapprochement évident. Quand on regarde le montage, le rythme, les échelles de plans, le décor désertique et le contexte, on ne peut pas croire que Jon Favreau ait fait deux fois la même chose sans s'en rendre compte. La série et le film sont, de plus, faits sous pavillon Disney. Dans le cas où un autre réalisateur avait signé cet épisode, la ressemblance aurait peut-être moins sauté aux yeux. Si on excepte l'armure, les deux personnages n'ont pas grand chose à voir ensemble. Mando est un homme solitaire qui est taiseux, quand Stark se plaît à toujours parler et/ou sortir des vannes. Les deux sont cools, à leur manière.

La saison 2 de The Mandalorian est à suivre sur Disney+, au rythme d'un épisode par semaine. De quoi nous accompagner gentiment jusqu'au 18 décembre, date à laquelle sera mis en ligne le dernier morceau de cette salve. Pour rappel, une troisième saison est d'ores et déjà prévue.