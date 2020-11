The Mandalorian S2 : découvrez qui est [SPOILER], la Jedi que tout le monde attend

Pour son troisième épisode, la saison 2 de "The Mandalorian" a enfin relevé le niveau considérablement avec une avancée de l'intrigue. Le nom d'un personnage très attendu par les fans vient de sortir. On vous dit pourquoi la suite s'annonce excitante. Attention, ce qui va suivre va spoiler l'épisode de cette semaine. Il est déconseillé de lire sans l'avoir vu au préalable.

The Mandalorian saison 2 : un excellent épisode 3

Pour une première tentative en prises de vue réelles, la franchise Star Wars s'en sort bien. The Mandalorian a recueilli l'approbation du public lors de la saison diffusée l'année dernière et la seconde commence sur des bases sympathiques. Mais on sent qu'il y en a sous la semelle. L'apparition brève de Boba Fett (Temuera Morrison) dans le premier épisode a agité tous les fans, alors que la suite a fait retomber l'attention avec une petite aventure sans grande importance - mais avec une polémique à la clé. Le nouveau chapitre, titré "L'Héritière", commence enfin à rendre les choses plus sérieuses.

Toujours accompagné par Baby Yoda et la femme grenouille, Din Djarin (Pedro Pascal) touche au but en atterrissant tant bien que mal sur la planète Trask. Il s'y rend en espérant obtenir des informations sur la localisation d'autres gens de son espèce. Lors d'une virée en mer, il est piégé par des pêcheurs Quarrens qui veulent lui prendre son beskar. En très mauvaise posture, notre héros est sauvé par trois Mandaloriens. Quand la cheffe du trio enlève son casque, c'est Bo-Katan qui apparaît enfin. Nous savions que le personnage serait dans la série quand Katee Sackhoff a été annoncée au casting (elle est déjà la voix du personnage dans les séries animées). Là, on sent qu'on entre enfin dans le vif du sujet et que l'intrigue va avancer. Si Din accepte de les aider pour une périlleuse mission, elle lui dira où trouver un(e) Jedi.

Avant de passer à cette révélation qui nous achemine vers l'une des grandes attractions de cette saison, attardons-nous rapidement sur Bo-Katan, une figure qui a son importance dans l'univers. Elle est connue dans Star Wars : The Clone Wars et Rebels comme une guerrière mandalorienne. Elle ne partage pas les mêmes convictions que sa sœur, Satine Kryze Duchesse de Mandalore. Elle se rangea à un moment du côté de Darth Maul mais cette alliance tourna mal. S'il est important de signaler sa présence, c'est parce qu'elle est la dernière personne connue à avoir eu le Darksaber avant qu'il ne soit possédé par Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Dans l'épisode 3, on comprend qu'elle est à sa recherche. Juste après ça, elle indique à Din où se trouve une Jedi portant le nom d'Ahsoka Tano. N'importe quel fan de Star Wars qui se respecte n'a pu que bondir à ce moment-là !

Ahsoka Tano, c'est qui ?

Comme pour Bo-Katan, nous savions avant la diffusion que ce personnage serait dans la saison 2, avec Rosario Dawson pour l'incarner. La promotion avait volontairement éludé sa présence mais nous sommes sur le point de la découvrir. Et le mieux serait que ce soit dès la semaine prochaine !

Là aussi, on parle d'un personnage qui a eu son heure de gloire grâce aux séries animées Star Wars. L'orpheline se découvre très tôt une sensibilité à la Force. L'Ordre des Jedi ne peut pas la laisser filer et l'intègre dans ses rangs durant ses jeunes années. Elle est confiée à Anakin, qui devient son maître. Membre déterminant lors de la Guerre des clones, elle perd confiance en l'Ordre quand elle se retrouve accusée à tort d'un meurtre. Certes innocentée, Ahsoka Tano décide de suivre sa propre voie en solitaire. Plus tard, elle se mettra au service de l'Alliance rebelle et aura la mauvaise surprise de découvrir que son maître est devenu un seigneur Sith.

Ceux qui suivent Star Wars qu'à travers les trilogies ne la connaîtront sûrement pas mais elle a joué un rôle dans L'Ascension de Skywalker ! L'une des voix entendues à la toute fin, quand Rey combat Palpatine, est la sienne. The Mandalorian permettra de prolonger son arc narratif et compte tenu de sa grande popularité auprès des fans, on prie pour que la série en fasse un personnage majeur de l'intrigue. Sachant qu'elle connaît Bo-Katan et que cette dernière veut retrouver Moff Gideon, une réunion entre les deux femmes semble très probable.