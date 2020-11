The Mandalorian S2 : quelle est cette mystérieuse perle à la fin de l'épisode 1 ?

Le premier épisode de la saison 2 de « The Mandalorian » a présenté une bête légendaire de l'univers Star Wars. À la fin de l'épisode, on peut apercevoir une étrange perle. Attention l'article contient des spoilers sur ce nouvel épisode !

The Mandalorian, saison 2 épisode 1

Depuis vendredi 30 octobre, le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian est disponible sur Disney+. Jon Favreau a repris le chemin des studios et a réalisé ce premier épisode. Un retour fracassant, qui ramène Mando sur Tatooine. Le protagoniste rencontre notamment le shérif Cobb Vanth, incarné par Timothy Olyphant. Ce dernier lui demande de l'aide pour assassiner une puissante créature : le dragon krayt. Jusque-là, ces puissants lézards des sables n'étaient pas encore apparus à l'écran, si ce n'est le temps d'un court instant dans Un nouvel espoir, quand C3-PO arpente le désert de Taooine et passe devant le squelette géant de ce qui semble être celui d'un dragon krayt.

Bref, après un combat titanesque, Din Djarin, Cobb Vanth, et les hommes des sables viennent à bout de l'énorme monstre. Alors que Mando fait exploser la bête de l'intérieur, les hommes des sables récupèrent la chaire de la créature. Au milieu des gravas et des lambeaux, l'un d'entre eux ramasse un étrange objet : une perle nacrée. Jon Favreau ne s'arrête pas davantage sur cet élément, mais le filme suffisamment en détail pour qu'il ait son importance. Explications.

Mais alors, c'est quoi cette perle ?

Dans les comics et les romans Legends, anciennement connus sous le nom de Star Wars Expanded Universe, les dragons krayt sont plus importants. Tout comme la précieuse perle trouvée par les hommes des sables dans The Mandalorian. Ces perles sont initialement ingérées par les dragons krayt. En réalité, les créatures avalent des cailloux pour faciliter leur digestion. Une fois dans leur estomac, ces pierres s'arrondissent en forme de sphère, sont polies, jusqu'à devenir ces perles rares. Ces perles sont extrêmement précieuses à travers la galaxie. Dans Legends, les perles de dragon krayt sont utilisées dans la fabrication des sabres lasers.

En effet, leurs propriétés de rétractation sont similaires à celles des cristaux kyber, indispensables à la création d'un sabre laser. Après l'obtention d'une de ces perles, elle doit être nettoyée et installée dans un sabre laser, ce qui est un processus hautement difficile. Selon le livre Star Wars : Gadgets and Gear, ces perles sont une source d'alimentation très puissante pour émettre une lame de sabre laser. Ces perles demeurent extrêmement rares dans l'univers Star Wars. Celles-ci peuvent être vendues pour la modique somme de cent mille crédits. Pour les hommes des sables, ces objets sont un signe de bravoure et sont conservés comme des trophées. Ce qui explique leur joie lorsqu'ils dénichent une telle trouvaille. Quant à Mando, il est passé à côté d'un potentiel infini, qui aurait pu lui permettre de se créer son propre sabre laser...