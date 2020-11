The Mandalorian S2 : une référence au Réveil de la Force dans l'épisode 1

Le retour de "The Mandalorian" sur Disney+ est un des événements de cette fin d'année. La série Star Wars a entamé sa seconde saison avec un premier épisode largement commenté, qui contient plusieurs références à d'autres histoires. Les fans les plus assidus ont sûrement aperçu cette référence spéciale au film "Le Réveil de la Force."

The Mandalorian, un retour dans la lignée de la saison 1

La seconde saison de The Mandalorian s'est ouverte avec l'épisode The Marshal, le 30 octobre dernier sur Disney+. La série décide de s'attarder sur un chasseur de primes mandalorien. Le héros, Din Djarin (Pedro Pascal), ne trouve pas sa place dans la galaxie après les événements du Retour du Jedi. Pour rappel, l'Empire vient de capituler et Dark Vador n'est plus. Ce contexte ne favorise pas les activités de Din, qui ne peut cependant pas laisser passer un contrat offrant une grosse récompense. Lors de sa mission, il pense capturer un adulte mais tombe sur Baby Yoda. Ne pouvant se résoudre à le laisser entre les mains de gens malintentionnés, il trahit ses principes et emporte l'Enfant avec lui. Pendant toute la première saison, son objectif principal est de le protéger.

Rebelote avec l'ouverture de cette seconde saison, où il tente d'entrer en contact avec un autre Mandalorien. Il ne va pas exactement trouver ça sur Tatooine. La majeure partie de l'épisode présente le combat qu'il va mener, en compagnie de Cobb Vanth (Timothy Olyphant), pour tuer un dragon qui terrorise une population. Avant de retourner sur cette planète qu'il connaît bien, il obtient des informations auprès du criminel Gor Koresh. Mando vient à sa rencontre lors d'un combat sur un ring et un public se montre passionné par le duel. Si vous avez été attentifs et que vous connaissez un peu l'univers Star Wars, vous n'aurez certainement pas manqué une référence au Réveil de la Force. Dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous expliquer !

L'oublié Constable Zuvio dans The Mandalorian ?

Deux plans (l'un est ci-dessous) de cette première séquence montrent un personnage avec un casque rouge/vert rond et plat sur la tête. Il ne joue pas un rôle dans ce qui va se passer mais nul doute que The Mandalorian nous fait une référence à Constable Zuvio. Un personnage qui était attendu dans Le Réveil de la Force et qui a été au centre d'une mésentente avec le public.

Pour accompagner la sortie du film, une large gamme de produits dérivés était prévue, parmi lesquels on trouvait des figurines. Jusque-là, rien de fou. Mais les fans ont remarqué qu'un personnage inconnu nommé Constable Zuvio était disponible sous cette forme. Le studio était-il en train d'annoncer qu'il aurait un rôle à jouer dans le film ? Peut-être, sauf qu'une fois dans la salle, on découvrait qu'il n'apparaissait pas. Un mystère a entouré son cas. Pourquoi mettre en avant quelqu'un qui ne sert à rien et que le public ne connaîtra pas ? Les théories fusent, on pense un moment qu'il sera dans une scène coupée présentes dans les bonus de la version en vidéo. Rien. D'après plusieurs témoignages, Lucasfilm aurait simplement poussé très loin son développement de l'univers, au point de nommer des êtres qui n'ont pas d'importance.

Cet alien Kyuzo a donc gagné une certaine popularité auprès des fans pour ces raisons. Il a ensuite été néanmoins utilisé dans des projets secondaires, comme des comics en rapport avec Star Wars. Revoir sa combinaison si particulière dans The Mandalorian nous remémore cette affaire. Simple référence ou est-ce que la série va corriger le tir du Réveil de la Force en utilisant cette figure inexploitée ? La seconde option serait intéressante pour les fans, même si rien de clair n'indique que l'on se dirige vers ça.