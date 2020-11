The Mandalorian S2E05 : on connaît le nom et le passé de Baby Yoda

Si vous n'avez pas vu l'épisode 5 de la saison 2 de "The Mandalorian", il est fortement recommandé de ne pas lire ce qui va suivre ou vous vous exposez aux SPOILERS. Cette semaine, on en a appris plus sur la mascotte Baby Yoda. Faisons le point sur ce qu'on sait.

Episode 5 saison 2, le meilleur de The Mandalorian ?

Ceux qui reprochent à The Mandalorian une inconsistance narrative commencent à revoir leur position avec la saison 2. Des enjeux se mettent en place et des personnages importants ne cessent de faire leur apparition. Cette semaine, pour le chapitre 13 de la série (épisode 5 saison 2), on en a eu sacrément pour notre argent. Mando, toujours accompagné par Baby Yoda, rencontre enfin celle que tout le monde attendait : la Jedi Ahsoka Tano.

Les fans de Star Wars la portent particulièrement dans leur cœur, son histoire dans les séries animées était suffisamment forte pour que son passage dans The Mandalorian soit un événement. Annoncée par Bo-Katan, elle se montre enfin, incarnée par Rosario Dawson. L'attente prend fin durant une séquence d'introduction qui donne directement le ton. Dave Filoni, à la mise en scène, annonce d'emblée qu'il n'est pas là pour rigoler.

Rosario Dawson, The Mandalorian ©Disney +

On comprend avec délectation que l'on tient ici le meilleur épisode de The Mandalorian depuis son lancement. Pas uniquement parce qu'Ahsoka est présente. Le spectacle visuel est irréprochable et on apprend des choses essentielles sur le futur. Ainsi, comment ne pas parler de cette scène centrale qui permet de découvrir qui est réellement L'Enfant ?

On sait enfin qui est Baby Yoda

Depuis qu'il a été introduit dans The Mandalorian, on l'appelle Baby Yoda, pour sa ressemblance avec le célèbre maître Jedi de l'univers. Mando et les personnages l'appellent aussi L'Enfant, parce qu'il en a l'allure. Mais, dans le fond, nous ne savions pas grand chose sur lui. Si ce n'est qu'il peut manier la Force. Raison pour laquelle Moff Gideon veut le capturer. L'épisode précédant a expliqué que des expérimentations sont en cours pour transmettre la Force à des sujets. Baby Yoda, s'il a conscience de pouvoir l'employer, n'a pas forcément l'air de la maîtriser entièrement. Et quand il s'en sert, il semble puiser dans ses réserves.

Après un tête-à-tête avec lui, Ahsoka est en capacité de nous en dire plus sur son passé. La première révélation est sur son nom : Grogu. Il n'a jamais été question de lui dans l'univers Star Wars, on ne peut donc le rattacher à rien de connu. Contrairement à Mando, Ahsoka peut communiquer avec lui "en quelque sorte". C'est comme ça qu'elle peut découvrir qu'il a été élevé dans le temple Jedi de Coruscant, lieu montré plusieurs fois dans la prélogie. C'est là que l'Ordre Jedi était établi, après avoir quitté la planète Tython (dont il est question dans les dernières minutes). Grogu a connu plusieurs maîtres mais quand le temple est tombé face à l'Empire, il a été caché pour qu'on ne lui mette pas la main dessus. Par qui ? Ce n'est pas précisé. Traqué, c'est finalement Mando qui le trouve et le prend sous son aile. Si lui ne manie pas la Force, il a créé un lien particulier avec l'Enfant. Tant et si bien qu'Ashoka ne peut pas l'entraîner car elle trouve leur connexion trop dangereuse. D'une certaine manière, Mando devient un peu le maître de Grogu, pas au sens classique que l'on connaît dans Star Wars. Ashoka le dira : "vous êtes comme un père pour lui."

Il doit désormais le conduire sur Tython, pour peut-être rencontrer un autre Jedi qui sera en capacité de l'entraîner. Mais ça reste fort probable que Mando reste accompagné de Grogu encore pendant longtemps. Leur relation est tellement le cœur de l'intrigue de The Mandalorian qu'une séparation n'est que peu envisageable.