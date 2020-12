The Mandalorian S2E06 : une figure culte entre enfin en action

Tous les vendredis, c'est "The Mandalorian" et cette seconde saison n'a plus que deux épisodes supplémentaires à nous montrer après celui de cette semaine. On a enfin compris quel rôle allait jouer un personnage populaire de la franchise. Si vous n'êtes pas à jour, cet article n'est pas fait pour vous.

The Mandalorian sur une bonne lancée

Nombreux sont ceux qui ont reproché à The Mandalorian d'être une série anecdotique, avec une histoire peu consistante. En dehors de toutes ses belles qualités, on ne peut pas donner tort à ces détracteurs qui posent un jugement tiède sur le programme de Disney+ à cause de ce défaut. Heureusement, la saison 2 délivre une réponse aux critiques en faisant évoluer le scénario. Hormis un second épisode dispensable, les autres ont tous apporté un quelque chose d'intéressant dans les enjeux. Et que dire de celui de la semaine dernière, qui restera à n'en pas douter dans les mémoires ? Le sixième fait-il retomber le soufflet après autant d'émotions ? Pas le moins du monde. Robert Rodriguez à la barre orchestre un morceau - trop court - d'une trentaine de minutes qui ne lésine pas sur l'action, avec en prime des surprises.

Ce que l'on retiendra principalement, c'est l'arrivée de Boba Fett (Temuera Morrison) ! Teasé dans les dernières secondes du premier épisode, il était resté dans l'ombre jusqu'à présent. Lorsque Mando débarque sur Tython pour que "Baby Yoda" accomplisse sa destinée, il se rend compte que quelqu'un le suit. Dès que le vaisseau apparaît, on pense reconnaître le Slave-1 de Jango, que son fils Boba a récupéré à la fin de L'Attaque des Clones. C'est effectivement lui qui se trouve à bord, accompagné par une Fennec Shand (Ming-Na Wen) ressuscitée.

The Mandalorian ©Disney+

C'est un plaisir absolu de le voir remettre sur ses épaules son armure. Lorsqu'il entre en scène, Robert Rodriguez fait son possible pour le mettre en avant et le rendre badass. Quand il ne défonce pas des stormtroopers, il dévoile à Mando que son père a été adopté par les Mandaloriens, il n'en est pas fondamentalement un - un détail que les fans les plus instruits savaient déjà. Les deux hommes passent également un pacte qui va compter pour le reste de la saison. Boba et Fennec Shand ont promis de veiller sur Grogu. Sauf que "L'Enfant" a été capturé par la bande à Moff Gideon et qu'ils veulent respecter la promesse faite à Mando.

Qu'attendre de la fin ?

La réunion entre les deux chasseurs de primes est folle pour les fans. La réutilisation de la mythologie existante se fait avec intelligence, pertinence et plaisir. Boba a toujours été présenté comme un méchant énigmatique et obtient un autre traitement plus profond grâce à cet épisode. C'est un personnage plus humain que l'on découvre. Un homme plus sensible, respectueux de son passé et de ses origines. Quelqu'un de droit, aussi, qui ne se dérobe pas quand le Rasor Crest se fait désintégrer. Ce passage dans le camp des gentils est une très belle idée pour permettre de poser un autre regard sur sa personnalité. On ne saurait dire jusqu'à quel point il sera essentiel dans les deux derniers épisodes, mais attendons-nous à ce qu'il soit encore sublimé. Après une fausse mort dans Le Retour du Jedi, une seconde dans The Mandalorian - réelle cette fois - lui donnerait l'occasion de partir avec les honneurs. La saison 1 avait trouvé une pointe d'émotion dans le final avec le sacrifice d'IG-11, et si Boba était le prochain à donner sa vie pour protéger Grogu ?