The Mandalorian S2E4 : que peut signifier le dernier plan ?

Chaque vendredi, c'est "The Mandalorian" avec sa saison 2. L'épisode 4 a réuni Mando et d'anciennes connaissances, puis s'est achevé sur une situation intrigante. Si vous n'avez pas vu l'épisode de cette semaine, il va de soi que vous n'avez rien à faire ici, au risque de vous faire SPOILER.

Un épisode qui tease du lourd

Quand Din Djarin fait son retour sur Nevarro avec un Razor Crest toujours autant brinquebalant, on a presque cru qu'on allait encore se faire flouer par The Mandalorian, comme avec l'épisode 2 de cette saison. Souvenez-vous, notre héros, Baby Yoda et La Femme grenouille ont affronté des araignées sur une planète glaciale, sans que ça ne fasse avancer d'un millimètre l'intrigue. Lors de son atterrissage sur la planète qu'il connaît bien, Din retrouve Cara Dune et Greef Karga. Ces deux ont reconstruit quelque chose de propre, avec des enfants qui peuvent s'éduquer et une vie paisible pour les habitants. Les compétences du Mandalorien ne seraient pas de trop pour détruire une ancienne base impériale qui abrite du matos à faire sauter. Le trio se lance dans cette aventure, qui ne devrait être qu'une étape pour Mando. Mais la série va cette fois livrer quelques révélations fortes !

De l'action, il y en a. Avec des affrontements à terre mais aussi dans les airs. La série continue d'affirmer sa solidité formelle avec une belle débauche de moyens et un Carl Weathers convaincant à la mise en scène. On s'amuse beaucoup, sauf qu'on sait que The Mandalorian a souvent eu l'habitude de nous servir du spectacle qui ne sert pas une cause plus grande. Au moment de faire sauter la base, les personnages principaux tombent sur une pièce où sont entreposés des expériences ratées. Une transmission récente va leur apprendre que Moff Gideon et sa troupe sont en train d'élaborer un plan inquiétant. Le docteur Pershing évoque une affaire de transfusion sanguine qui permettrait de développer des compétences particulières. Il explique qu'il faut remettre la main sur l'Enfant pour avoir du sang à exploiter sur d'autres cobayes.

Ça y est, nous pouvons enfin comprendre pourquoi Baby Yoda est autant convoité ! Visiblement, les chercheurs tentent d'exploiter sa Force en la transférant via du sang. Bon, visiblement, ils sont encore loin d'avoir réussi quoi que ce soit...

Qui sont les clones de The Mandalorian ?

Le tout dernier plan de l'épisode introduit une nouveauté assez alléchante. Moff Gideon se trouve dans une pièce qui renferme plusieurs soldats avec une armure noire.

On pense à des Shadow Stormtroopers, des soldats dérivés de ceux que l'on connaît habituellement avec leur costume blanc. Ils ne sont pas inédits dans l'immense univers Star Wars (on a pu les voir une fois au cinéma dans Rogue One) mais ils n'ont jamais eu de moment de gloire.

De ce que l'on comprend, le méchant de la série est en train de monter une armée de clones. À la différence de ceux qu'on connaît, ces nouveaux pourraient avoir la chance de manier la Force. Une idée intéressante, assez nouvelle dans la saga, car ces pouvoirs sont réservés aux Jedi. Dès lors, l'apparition prochaine de Asokha Tano prendrait tout son sens et cette direction pourrait faire entrer dans la danse d'autres manieurs de sabre laser. À moins que la destruction de l'armée, avant son avènement, ne soit l'objectif de cette saison.

Depuis le début, The Mandalorian se plaît à aborder la mythologie existante avec une envie de ne pas répéter ce qu'on a vu dans les trilogies. L'endroit où veut aller l'intrigue n'est pas encore tout à fait clair mais cet épisode laisse à penser que l'on va assister à une nouvelle guerre des clones que l'on n'attendait pas au lancement de la série.