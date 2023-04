The Mandalorian S3 : l'épisode 7 fait des liens importants avec la dernière trilogie Star Wars

L'épisode 7 de la saison 3 de "The Mandalorian" permet à la série Disney+ de se rapprocher toujours plus des événements de la dernière trilogie Star Wars, initiée en 2015 avec "Le Réveil de la Force".

The Mandalorian : la nouvelle trilogie Star Wars au cœur de l'épisode 7

Au fil de ses trois saisons, The Mandalorian a eu tendance parfois à se traîner un peu. Avec des épisodes qui ne font pas avancer l'intrigue mais qui servent plutôt à titiller les fans avec des caméos. De quoi provoquer une certaine frustration de temps en temps. Pour autant, il y a toujours du bon avec cette série Star Wars. Et l'épisode 7 de la saison 3 en est la preuve.

Dans l'épisode précédent, Bo-Katan est parvenue à regrouper tous les Mandaloriens. Il ne faut donc pas longtemps pour que Moff Gideon en soit informé. Et c'est avec lui que s'ouvre ce nouvel épisode. Dès les premières minutes, l'antagoniste est montré aux côtés d'autres sympathisant de l'Empire, désireux de créer prochainement le Premier Ordre (Le Réveil de la Force se déroule 20 ans après la série).

Brian Gleeson - The Mandalorian ©Disney+

L'occasion pour le public de voir parmi les généraux le commandant Hux, interprété ici par Brian Gleeson. Ce dernier serait logiquement le père du général Armitage Hux, vu dans la dernière trilogie Star Wars et interprété par Domnhall Gleeson (le frère de Brian).

Hux serait donc à l'origine du Projet Nécromancie, qu'on imagine être directement lié au futur retour de Palpatine. On avait déjà pu s'en douter dans les épisodes précédents avec les recherches du Dr Pershing sur le clonage. Ainsi, cette séquence permet de faire un lien direct et important avec les derniers films Star Wars. De même que l'évocation du Grand Amirall Thrawn fait le lien avec la série d'animation Rebels. Ce dernier reviendra par ailleurs dans Ashoka.

Le Premier Ordre approche

Mais avant d'en arriver aux événements du Réveil de la Force, Gideon va donc se concentrer sur les Mandaloriens. Ces derniers se réunissent sur Nevarro avec une flotte particulièrement impressionnante. Une simple escale avant de repartir vers Mandalore pour qu'ils récupèrent leur planète. Entre temps, Grogu nous offre encore une fois des moments amusants en s'installant dans le droïde IG-12 et en communiquant par "oui" et par "non". Ce n'est clairement pas le plus important de cet épisode mais la drôlerie qu'apporte ce petit personnage est toujours bonne à prendre.

The Mandalorian ©Disney+

Une fois sur place, et après un long trajet, tous les Mandaloriens et Grogu se font, comme attendu, attaquer par les Impériaux. Une embuscade orchestrée par Moff Gideon, qui lui permet de faire prisonnier Din Djarin. On apprend alors que l'antagoniste s'est installé sur la planète Mandalore pour profiter de ses ressources et fabriquer des armures bien plus puissantes à base de beskar.

The Mandalorian ©Disney+

Grâce au sabre noir, Bo-Katan parvient tout de même à s'échapper avec les derniers mandaloriens. Sauf Paz Vizsla, resté derrière pour les aider dans leur fuite. Ce dernier trouve alors la mort dans un combat inégale contre trois Gardes Prétoriens (en armure rouge), qui avaient également marqué les esprits dans le film Les Derniers Jedi. Un ultime combat qui nous rapproche donc toujours plus de la trilogie.

The Mandalorian saison 3 est à suivre sur Disney+.