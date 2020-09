The Mandalorian saison 2 : Bébé Yoda de retour dans la première bande-annonce

La crise du COVID-19 n'aura aucune répercussion sur la saison 2 de "The Mandalorian". La série Star Wars reprendra sa diffusion sur Disney+ le 30 octobre prochain. Une première bande-annonce vient de sortir et il est évidemment question de l'irrésistible Baby Yoda !

The Mandalorian : la première série live Star Wars

Il aura fallu attendre la mise en service de la plateforme Disney+ pour que la première série Star Wars en live voie le jour. Avant ça, le petit écran était alimenté avec des programmes animés. The Mandalorian est le premier titre à voir le jour, en attendant le préquel à Rogue One et la série sur Obi-Wan. Comme son nom le laisse penser, elle s'attarde sur un mandalorien, un chasseur de primes qui arpente la galaxie dans une ère où la Nouvelle République a pris le pouvoir. Solitaire, il est réputé dans la profession pour ses talents. Le jour où lui est confié une mission particulière, il fait la connaissance de Baby Yoda. Au lieu de le livrer à son employeur, il décide de le prendre sous son aile et de le protéger des convoitises.

Pour une première série live, The Mandalorian a largement emporté l'adhésion du public. Proposée comme produit d'appel au lancement de Disney+, on en a eu pour notre argent. Deux saisons supplémentaires sont déjà commandées, dont la première qui sortira à l'automne.

Retour aux affaires pour Mando

Le héros campé par Pedro Pascal aura pour principal adversaire Moff Gideon (Giancarlo Esposito) et Baby Yoda sera toujours de la partie. Fort heureusement, la production a pu s'achever avant qu'Hollywood ne se mette en veille à cause du coronavirus. La diffusion doit débuter le 30 octobre prochain et, suite aux premières images, l'heure est venue de découvrir enfin une bande-annonce. Le ton et l'ambiance ne changent pas, The Mandalorian préserve ce qui fait son charme. Cette saison accueillera plusieurs nouveaux personnages, y compris certains que l'on connaît dans l'univers. Katee Sackhoff sera Bo-Katan Kryze (elle lui prêtait sa voix dans Rebels et The Clone Wars), Rosario Dawson sera Ahsoka Tano, Temuera Morrison revient a priori pour camper Boba Fett, puis Michael Biehn et l'excellent Timothy Olyphant ont des rôles inconnus.

L'aperçu préserve le secret sur tous ces arrivants, et même Moff Gideon ne se signale pas. On note, par contre, l'apparition de Sasha Banks lors d'un dialogue sur les jedi. On dirait bien qu'ils vont faire leur apparition dans la série, alors qu'ils étaient inexistants dans la première saison. Ce clan de "sorciers" aimerait mettre la main sur Baby Yoda, en raison de sa maîtrise de la Force.

Pour le reste, Disney mise vraiment sur la relation entre Mando et l'Enfant en ce début de promotion. On peut y voir aussi quelques scènes d'action et plusieurs décors variés. La série continue d'avoir une belle allure artistiquement, nous prouvant qu'on ne se fiche pas de nous malgré une diffusion sur petit écran. En plus de la bande-annonce, une première affiche à découvrir ci-dessous est disponible :