The Mandalorian saison 2 : comment [SPOILER] a-t-il survécu dans Star Wars 6 ?

La saison 2 de « The Mandalorian » a repris. Le premier épisode de cette nouvelle saison réservait une apparition de taille avec le retour d'un personnage. Attention, SPOILER !

Un personnage culte est de retour

Comme lors de la première saison de The Mandalorian, la dernière image du premier épisode de la saison 2 propose un personnage de marque. En effet, le dernier plan offre l'apparition remarquée du comédien Temuera Morrison. Ce dernier interprétait Jango Fett dans la prélogie. Il est ici de retour dans la peau de Boba Fett. Le fils du célèbre chasseur de primes qui a donné ses traits à toute une génération de clones. Le retour des Fett était très attendu par les fans, qui réclamaient une apparition des Bounty Hunter depuis des années. Jon Favreau a entendu leurs prières et a ramené Boba Fett d'entre les morts pour les besoins de The Mandalorian.

Ainsi, Boba Fett est de retour dans le canon de l'univers Star Wars. Le mercenaire a joué un petit rôle dans la trilogie originale, mais a marqué les spectateurs, notamment par sa classe, sa prestance et son armure atypique. Mais le protagoniste décède sans cérémonie dans Le Retour du Jedi, tué par Han Solo momentanément aveugle et définitivement chanceux. A cause de son jet pack défaillant, il fini sa route dans le ventre du Sarlacc, une puissante créature qui évolue sur Tatooine. Alors que tout le monde pensait que Boba Fett avait rendu l'âme, il semblerait que le héros se soit extirpé du terrible monstre, et soit prêt à récupérer son armure des mains de Din Djarin.

Un retour devenu canon ?

Le retour du protagoniste n'est pas vraiment une surprise. Depuis 2015, LucasFilm et Disney travaillent pour ramener le mercenaire sur le devant de la scène. Pendant un temps, les studios voulaient même offrir à Boba Fett son propre film, A Star Wars Story dans la veine de Rogue One et de Han Solo. Cependant, le film ne s'est jamais concrétisé. Puis, une série a été abordée pendant une temps. Mais avec l'annonce de The Mandalorian, beaucoup ont vu l'opportunité parfaite pour réintroduire Boba Fett. Et Jon Favreau a sauté sur l'occasion. En plus de revoir le Bounty Hunter, c'est un énorme plaisir que Temuera Morrison reprenne le rôle. Ainsi, après avoir interprété Jango Fett, le comédien est de retour dans l'univers Star Wars pour camper Boba Fett. La boucle est bouclée.

Mais le retour du héros soulève de nombreuses questions. Dont une en particulier : comment Boba Fett est-il revenu du pays des morts ? Sa survie a été racontée dans la nouvelle A Barve Like That : The Tale of Boba Fett, écrite par JD Montgomery. Une histoire qui est apparue dans un livre anthologique intitulé Contes du palais de Jabba, aux côtés de 19 autres histoires, toutes imaginées par ce même auteur. Un conte à travers lequel il raconte l'évasion de Boba Fett du ventre du Sarlacc. Cette histoire, relativement célèbre, a été rendue non-canon depuis l'acquisition de LucasFilm par Disney. Malgré tout, ces derniers semblent visiblement être revenus sur leur décision.

Mais comment Boba Fett a-t-il survécu ?

Le récit sur Boba Fett raconte son réveil dans le ventre du Sarlacc, véritable forteresse vivante. En effet, le système digestif de la bête est particulier, et dissout très lentement les pauvres proies qui ont été ingurgitées. Les êtres qui finissent dans le ventre de la créature sont condamnés à des années de souffrance et à une lente agonie. Ainsi, Boba est ingéré par le Sarlacc, ce qui endommage son armure.

Il découvre bientôt qu'il peut développer un lien télépathique avec les précédentes proies du monstre, et commence alors à communiquer avec elle. Tout ceci lui permet de rentrer en contact avec la toute première victime du Sarlacc, un certain Susejo, qui peut contrôler, dans une certaine mesure, la créature. Avec l'aide de ce lien psychique, Boba Fett utilise son jet pack et ses dernières grenades pour s'extirper du Sarlacc. Blessé et très faible, il erre dans le désert, avant de s'écrouler et d'être secouru.

Comment The Mandalorian va aborder le retour de Boba Fett ?

Dans The Mandalorian, Boba Fett apparaît le temps du dernier plan. Mais le personnage semble changé. Il est défiguré par de nombreuses cicatrices, porte une cape, ne cache plus son visage, possède une nouvelle arme et semble déterminé à récupérer son armure. Mais puisqu'il n'est pas d'origine mandalorienne, Din Djarin va certainement se mettre en travers de sa route. Il va s'opposer à ce que Fett récupère son armure. Cependant, ce dernier connaît l'existence des Jedi, puisqu'il a tenté de tuer Mace Windu à de nombreuses reprises pour venger son père, et il connaissait probablement Yoda. Ainsi, le mercenaire a des informations cruciales à échanger au Mandalorien.

Dans un autre livre, Aftermatch, de Chuck Wending, on apprend comment le shérif Cobb Vanth, interprété dans la série par Timothy Olyphant, obtient l'armure de Boba Fett. Les livres suggèrent que l'explosion de la barge de Jabba blesse gravement le Sarlacc. Ce qui aurait facilité la survie de Boba Fett. Les Jawas en ont profité pour exploiter le cadavre du Sarlacc et les éventuels trouvailles. C'est ainsi qu'ils tombent sur la fameuse armure. La suite, on la connaît, puisqu'elle est racontée par Jon Favreau dans la série. Cobb Vanth fini par tomber sur cette puissante armure et en devient le nouveau propriétaire.

Difficile de savoir comment The Mandalorian va expliquer le retour de Boba Fett. Peut-être que le show ne va pas se donner la peine de justicier tout ceci. Mais une autre théorie vient de sortir. Si le Sarlacc a été blessé par l'explosion de la barge de Jabba dans Le Retour du Jedi, il est fort possible que la créature ait été attaquée par des dragons Krayt, le fameux animal au centre du premier épisode de cette saison 2. Le lézard géant s'en serait peut-être pris au Sarlacc, ce qui aurait facilité l'évasion de Boba Fett. Un élément reste cependant flou : pourquoi Boba Fett a-t-il abandonné son armure ? Bref, on espère que Jon Favreau va apporter des éléments de réponse dans la suite de la série.

The Mandalorian est disponible sur Disney+.