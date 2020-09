The Mandalorian saison 2 : Disney annonce la date de diffusion

Aucune crainte à avoir pour la saison 2 de "The Mandalorian". La crise du COVID-19 n'aura eu aucun impact sur la préparation des nouveaux épisodes. En attendant la première bande-annonce qui ne devrait plus tarder, Disney vient de donner la date de diffusion.

The Mandalorian : une saison 2 encore meilleure ?

Pendant que la dernière trilogie ne satisfaisait pas tous les fans de Star Wars, la série The Mandalorian a été une vraie réussite. Elle se déroule entre les épisodes 6 et 7, pour suivre un chasseur de primes mandalorien (Pedro Pascal). Durant l'une de ses missions, il tombe sur Baby Yoda, un personnage mignon qu'il ne peut se résoudre à livrer à son employeur. Chassé par des gens qui veulent mettre la main sur l'enfant, il va faire ce qu'il peut pour veiller sur lui. La première saison se déroulait sur plusieurs planètes, par le biais de petites aventures et la trame générale restait en fond. La seconde devrait être plus compacte avec un méchant qui a émergé : Moff Gideon. Campé par Giancarlo Esposito, il sera l'une des grandes attractions de cette suite si attendue.

Le casting va prendre de l'épaisseur avec les arrivées de Timothy Olyphant, de Rosario Dawson en Ahsoka Tano, de Temuera Morrison en Boba Fett, de Michael Biehn en un charismatique chasseur de primes et de Katee Sackhoff en Bo-Katan Kryze. D'autres nouveautés seront probablement au menu mais Disney n'en dit pas trop sur son programme. Un trailer qui ne devrait plus trop se faire attendre permettra à n'en pas douter de mieux appréhender cette saison 2.

Disney dévoile la date de lancement

Quand beaucoup de productions ont pris du retard à cause de la crise sanitaire qui a forcé les équipes à se mettre en pause, celle de The Mandalorian a été achevée juste avant. Tous les épisodes ont été tournés, ce qui devait théoriquement empêcher un quelconque retard. Rien n'était garanti à 100% mais il paraissait évident que Disney allait pouvoir lancer la diffusion des nouveaux épisodes en octobre prochain, comme cela était attendu. C'est effectivement ce qui va se passer mais il faudra quand même attendre la toute fin du mois pour assister au lancement sur Disney+. La saison 2 entamera sa diffusion à partir du 30 octobre, toujours en exclusivité sur la plateforme. La grosse différence par rapport à la première est que le service est désormais disponible dans beaucoup plus de pays. La France et d'autres avaient été obligés de patienter des mois avant de poser les yeux sur la première série live Star Wars, alors que les Américains s'étaient régalés avant. Pas de jaloux cette fois et on a hâte de replonger dans cette partie de l'univers !