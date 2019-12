The Mandalorian saison 2 : Jon Favreau dévoile la date et l’arrivée d’un nouveau personnage

Le 28 décembre dernier, la première saison de « The Mandalorian » se terminait au bout de 8 épisodes. Une question restait alors en suspens, quand est-ce que la saison 2 débarquerait sur Disney+ ? Heureusement, Jon Favreau, créateur de la série, ne nous fait pas mariner plus longtemps en nous annonçant la date via Twitter avec l’arrivée d’un nouveau personnage…

S’il y a bien une licence qui a su faire parler d’elle en cette fin d’année 2019, c’est Star Wars. Entre la fin de la première saison de la série The Mandalorian et la sortie du nouvel épisode, L’Ascension de Skywalker, qui vient clôturer l’arc narratif débuté en 1977, les fans de la licence avaient donc de quoi se mettre sous la dent. Si, comme d’habitude, la sortie du nouveau long-métrage a divisé le public (voir notre critique de Star Wars 9), The Mandalorian, elle, met (presque) tout le monde d’accord. Son ambiance, ses personnages et la volonté de montrer un pan inexploré de Star Wars ont su séduire de nombreux spectateurs. Aussi lorsque le dernier épisode de la saison a été diffusé, s’il ne faisait aucun doute qu’une deuxième saison voie le jour, personne ne pouvait dire quand est-ce que la suite des aventures du Mandalorien débarquerait sur Disney+.

Une date pour la saison 2 de The Mandalorian

Heureusement, Jon Favreau, showrunner de The Mandalorian, a choisi de ne pas nous laisser dans le flou trop longtemps. Le jour même de la diffusion de l’épisode final de la saison 1, il a posté un message sur Twitter pour annoncer la date.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Il faudra donc patienter jusqu’en automne 2020 pour voir la suite de la série. Heureusement, d’ici cette date, Disney+, sera officiellement lancée en France (l’arrivée de la plateforme dans l’hexagone est prévue pour le 31 mars prochain) et les spectateurs francophones pourront donc avoir accès légalement à The Mandalorian.

Autre détail intéressant du post de Jon Favreau : nous pouvons y voir un Gamoréen. Il se pourrait donc que cette espèce (ou un personnage qui en fait partie) tienne un rôle important dans l’intrigue de la prochaine saison.

Pour rappel, nous avons découvert les Gamoréen dans Le Retour du Jedi. Ils servent ainsi de garde dans le palais de Jabba le Hutt sur Tatooine. Sachant que The Mandalorian dévoile une partie plus sombre de l’univers Star Wars, il n’est pas étonnant de les voir apparaître dans la série, peut-être toujours au service d’un Hutt, une espèce importante dans le monde du crime de Star Wars ? Réponse en automne prochain.

Pour ceux qui ne l’auraient toujours pas vu, le neuvième épisode de la saga, L’Ascension de Skywalker, est, lui, toujours dans les salles et vient de dépasser les 700 millions de dollars de recette dans le monde. Un résultat qui n’arrive pas à égaler celui des deux volets précédents au même moment malgré le retour de J.J. Abrams aux manettes.